Abel admite frustração pelo empate, mas aprova entrega do Palmeiras: ‘Sentimento de orgulho’

O Palmeiras mostrou que tem time e raça para chegar longe na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O time comandado por Abel Ferreira foi superior ao Porto-POR na estreia no torneio neste domingo (15), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas não conseguiu converter as chances em gols e o resultado terminou 0 a 0. Com isso, todos os dois jogos do Grupo A tiveram o mesmo resultado, já que Al Ahly x Inter Miami também não balançaram as redes.

- O sentimento é de orgulho. Eu não sei se vamos jogar contra equipes melhores ou piores que o Palmeiras, eu sei que nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da forma que nós sabemos e que treinamos. Nós somos uma equipe que pressiona o tiro de meta do adversário, que quando nos deixam,e propomos o jogo, quando nos dão a oportunidade... Nós também somos fortes nesse momento. Nós não somos excepcionais num ponto do jogo, mas somos equilibrados em todos, portanto, seja contra quem for, nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da nossa maneira - afirmou o treinador após o empate.

O treinador do Verdão admitiu que o sentimento após ver o Palmeiras pressionar o Porto, principalmente no segundo tempo, mas não converter em bola na rede acabou sendo de frustração.

- Agora o sentimento é de frustração pelo resultado, mas o futebol é assim e nós temos que o aceitar. Imaginem... se este goleiro é o supelente, imaginem a qualidade do titular. Se este é o supelente, em cinco anos fez 30 jogos, imaginem que não deve defender o principal, mas o futebol é mais que por isto. E o outro é de orgulho, porque eu sabia que os nossos jogadores iam jogar da nossa maneira - elogiou Abel Ferreira.

Agenda de jogos do Palmeiras e onde assistir

2ª Rodada – 19 de junho (quinta-feira):

Jogo: Palmeiras x Al Ahly

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN