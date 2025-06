Não é apenas a cidade de Nova York que está em festa à espera da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, que acontece neste domingo (15), contra o Porto-POR, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. A capital paulista, principalmente nos arredores do Allianz Parque, está decorada e dominada pelas cores verde e branco.

Justamente em razão do torneio internacional, que será disputado entre 32 times de diferentes países, os palmeirenses que não conseguiram viajar para o exterior para assistir aos jogos no estádio fazem festa perto dos bares temáticos do time, em Perdizes, com direito a faixas, bandeiras, camisas do clube e muita fumaça verde.

- A gente costuma assistir aos jogos sempre juntos, quando não estamos dentro do estádio, procuramos ficar juntos em outro lugar, e aqui é muito apropriado, muitos torcedores, clima bom e viemos. Expectativa de alguns palmeirenses, pelo menos para mim, é o título, até para calar os antis. Alguns acham que futebol começou nos anos 2000. Eu tenho 60 anos e para mim o que vale é desde lá atrás. O Palmeiras foi campeão mundial em 1951. Eu confio no que o Abel Ferreira escala - disse o torcedor Mauro Valim.

O amigo de Mauro, Denis Alves, diz que reforça o que o amigo falou, mas de forma um pouco mais ponderada.

- Eu entendo que é muito difícil (ser campeão), mas da primeira fase acredito que o Palmeiras passe. A partir desse momento eu acho que fica um pouco mais distante a possibilidade de avançar, sendo um pouco mais racional. Mas como Palmeiras eu também acredito - finalizou o torcedor.

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Porto

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Vitor Roque e Mauricio.

