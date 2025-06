Ídolos do Palmeiras comentam estreia no Mundial: ‘Em busca do bicampeonato’

NOVA JERSEY (EUA) - Chegou o grande dia! O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes da Fifa contra o Porto na noite deste domingo (15), a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

continua após a publicidade

+ Como o Palmeiras viu gramado sair de solução para preocupação no Mundial

Ídolos históricos do clube, o lateral-esquerdo Júnior, o zagueiro Carlos Gamarra e o volante Amaral conversaram com a reportagem do Lance!, diretamente de um evento realizado na cidade de Piracaia, no interior de São Paulo, e comentaram as expectativas para a primeira partida da equipe na competição continental.

- Certeza que o Palmeiras vai ganhar (do Porto). Vou até arriscar um placar (risos): 2 x 1 Palmeiras. Piquerez é um ótimo jogador, excelente, taticamente perfeito - disse Júnior, que apostou na vitória alviverde e aproveitou para exaltar a consciência tática de Piquerez.

continua após a publicidade

Já o zagueiro Gamarra, que defendeu o Palmeiras em 57 partidas entre 2005 e 2006, enviou uma mensagem de boa sorte ao elenco alviverde, especialmente ao conterrâneo Gustavo Gómez, que será o capitão da equipe nesta noite.

- Hoje é o jogo mais difícil que o Palmeiras vai ter no grupo A, vai ser contra o Porto. Quero desejar sorte ao time do Palmeiras, especialmente para o meu conterrâneo Gustavo Gómez, nosso capitão. Que vocês consigam um bom resultado. - disse Caros Gamarra.

continua após a publicidade

Amaral durante partida pelo Palmeiras (Foto: Sport Press)

Palmeiras em busca do segundo título?

Para o ex-volante Amaral, o Palmeiras inicia neste domingo a corrida em busca do segundo título do Mundial, uma vez que considera a Copa Rio de 51 como o primeiro do clube. Na ocasião, o Verdão venceu a Juventus, da Itália, por 1 a 0 na decisão.

- Desejo boa sorte para o Palmeiras, tenho certeza que eles irão conseguir um bom resultado hoje e vai largar com a vitória. Em busca do objetivo que é ser bicampeão Mundial - afirmou Amaral.

+ Mundial: o legado de Pelé nos EUA 50 anos após assinatura com o Cosmos

Confira os jogos da fase de grupos

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras