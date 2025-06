Presidente do Palmeiras, Leila ameniza pressão do time no Mundial: ‘Extremamente preparados’

NOVA JERSEY (EUA) - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, acredita no bom desempenho do elenco alviverde na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, marcado para começar às 19h (de Brasília) deste domingo (15), quando o time vai enfrentar o Porto-POR, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Para a mandatária, jogadores e comissão técnica estão "extremamente preparados" para o torneio internacional.

- Eu não tenho dúvida que para todo nosso elenco é uma honra muito grande estar participando. Fato interessante que o Palmeiras é o único que participou de todos os modelos de Mundiais. Todos nós estamos extremamente preparados, os atletas sabem que a pressão que existe é a pressão interna de cada um, todos nós queremos ganhar cada jogo, apesentar o nosso melhor e estamos preparados para isso - afirmou Leila Pereira antes da estreia do Verdão.

Segundo Leila, tudo que o clube está vivendo atualmente é reflexo do trabalho de uma boa gestão, que faz com que o Palmeiras seja um dos maiores protagonistas do cenário nacional nos últimos anos.

- Tudo que estamos vivendo hoje é reflexo do trabalho da nossa gestão. Em virtude de um trabalho do presidente anterior e da continuidade no meu trabalho. Haja vista as negociações que fizemos com grandes clubes europeus. Essa Copa vem ratificar um trabalho muito sério, profissional, transparante, onde damos autonomia ao nossos profissionais. Está aí… Protagonista, vencedor e o único clube de São Paulo representando o futebol paulista - disse a presidente.

- Tenho uma coisa que me deixa em paz comigo e digo aos meus jogadores, quando nos preparamos, isso nos dá esse conforto, saber o que cada um tem que fazer. E saber que do outro lado está uma equipe que quer o mesmo que nós. Esperamos que meus jogadores estejam rápidos, intensos, leves e façam o mais importante, que é meter a bola no gol do adversário - afirmou.

Leila é a única presidente mulher no Mundial

- O único clube paulista, presidido por uma carioca que fala Palmeiras e a única mulher. É uma vitória muito grande para todas nós mulheres. Torcedoras, de outros clubes, torçam por nós também, isso é uma vitória para nós mulheres - completou Leila Pereira.