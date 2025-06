Abel Ferreira avalia desempenho do Palmeiras na estreia do Mundial: ‘Foi um jogo equilibrado’

O Palmeiras e o Porto não saíram do empate sem gols neste domingo (15), em Nova Jersey, na estreia do Mundial de Clubes da Fifa. Este foi o quinto 0 a 0 do Verdão na temporada.

continua após a publicidade

Em uma rápida entrevista após a partida, o técnico Abel Ferreira fez uma avaliação do confronto inédito entre as duas equipes.

-Jogo equilibrado, mas o futebol é tão mágico que um dos melhores jogadores deles se lesionou, que foi o goleiro, e o melhor do Porto hoje foi o goleiro, que foi substituto, fez quatro, cinco defesas. Palmeiras teve muitas chances, mas o Porto teve um goleiro a altura, defendeu tudo e nós não conseguimos fazer o gol. Agora é recuperar, ver o que podemos tirar daqui e continuar - afirmou o técnico para a DAZN.

Claudio Ramos foi o goleiro titular do Porto na vaga de Diogo Costa, que sentiu um desconforto muscular nos últimos treinos.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Estêvão, do Palmeiras, foi eleito o melhor jogador em campo na partida da estreia do Verdão no Mundial de Clubes da Fifa. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira ainda destacou a equipe Alviverde, que contou com o prestígio de 46.275 torcedores no estádio.

-Acho que fomos bem superiores ao Porto. Conseguimos pressionar e criar oportunidades de gol. Fomos melhores, mas no futebol vence quem marca, e nós não conseguimos fazer. Agora imaginem: o goleiro adversário, que é experiente e reserva, já fez tudo isso… imagine então o titular - comentou em entrevista à TV Globo.

continua após a publicidade

Na opinião do meio-campista Felipe Anderson, o fato de a equipe adversária ter jogado recuada contribuiu para as dificuldades do time de Abel em furar a defesa.

-Fizemos boas jogadas, conseguimos anular a equipe deles com talentos individuais, criamos muitas chances e o goleiro foi feliz, e é isso, um jogo que a equipe deles veio fechada é difícil de entrar, mas o trabalho segue, não saímos com 3 pontos que era nosso objetivo, mas hoje não deu. Sabemos que a equipe deles tem uma linha defensiva com 5, bem fechada, eles nos respeitaram muito. Mas, criaram oportunidades ali. Agora é seguir trabalhando e melhorar nas finalizações. Melhorar, analisar e vamos buscar a vitória no próximo jogo - disse em entrevista à TV Globo.

continua após a publicidade

Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida e, em clima de despedida do Verdão, celebrou a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

-Fizemos uma boa estreia. Fomos superiores, mas faltou eficiência no último passe. Estou feliz por estar aqui representando o Palmeiras. A gente impôs o nosso jogo. Viemos para mostrar o que é o Palmeiras. Não fazemos nada que não sabemos. Faltou eficiência, mas o que dá o resultado é o gol, e não conseguimos fazer isso hoje. Também não levamos gols contra uma grande equipe. Faltou regar um pouquinho mais o campo, pois atrapalhou um pouco para o nosso estilo de jogo. E o Porto também é uma equipe rápida, mas não tenho mais nada a reclamar - afirmou o camisa 41 do Palmeiras.

O que vem pela frente:

Pela segunda rodada do Grupo A, o Palmeiras enfrenta o Al Ahly, do Egito, às 13h (de Brasília) da próxima quinta-feira (19), em Nova Jersey. No mesmo dia, às 16h (de Brasília), o Porto encara o Inter Miami, dos Estados Unidos.