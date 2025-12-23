O ano de Marcus D'Almeida teve pódios na Copa do Mundo e no Mundial
Atual número 2 do mundo, brasileiro voltou ao topo do ranking na temporada
Maior nome da história do tiro com arco do Brasil, Marcus D'Almeida colecionou alguns feitos em 2025. Atual número 2 do mundo no recurvo, o atleta carioca, de 27 anos, chegou a figurar no topo do ranking na temporada.
E Marcus alcançou o posto de melhor do mundo, pela primeira vez, no início de 2023, ficando por lá até as Olimpíadas de Paris, em julho do ano seguinte.
Um dos momentos gloriosos do arqueiro, em 2025, aconteceu em julho, quando venceu, em Antália, na Turquia, a etapa da Copa do Mundo. O feito veio com vitória sobre Buianto Tsyrendorzhiev por 6 a 0.
Na temporada atual, o brasileiro voltou ao topo do ranking no dia 6 de outubro, logo após ficar em segundo lugar no Pan-Americano de Tiro Com Arco no Campo.
Marcus no pódio na Coreia e na China
Em setembro, no Mundial de Gwangju, na República da Coreia, Marcus conquistou uma das maiores vitórias no ano, ao se vingar do anfitrião Kim Woojin, seu algoz nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O troco veio na terceira rodada, por 6 a 4. Dias depois, o brasileiro conquistou sua segunda prata na história do torneio (repetindo o feito de Yankton, em 2021). O pódio dessa vez foi na superação para o atleta carioca, que terminara no 32º lugar a fase classificatória.
Primeiro atleta do país a disputar as Olimpíadas na modalidade (em 2016, 2020 e 2024), Marcus, em outubro, voltou ao pódio na Copa do Mundo, em Nanjing, na China, com mais uma medalha de prata.
No dia 14 de dezembro, no encerramento da temporada, Marcus D'Almeida conquistou o bronze no recurvo no Rio Indoor 250, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A medalha veio com a vitória sobre o colombiano Santiago Arcila por 7 a 3, acertando 14 das 15 flechas na área de 10 pontos.
