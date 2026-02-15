Gaviões da Fiel: veja como foi o desfile da escola ligada à torcida do Corinthians

A Gaviões da Fiel apresentou o enredo "Vozes Ancestrais Para Um Novo Amanhã" durante o desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A agremiação, liga a torcedores do Corinthians, foi a quarta a se apresentar na madrugada deste domingo (15), trazendo uma homenagem aos povos indígenas e uma mensagem sobre preservação ambiental para o Carnaval.

O desfile abordou a relação entre os povos originários e a natureza, estabelecendo um contraste com a destruição ambiental causada ao longo do tempo. A escola completou sua apresentação em 1 hora e 3 minutos, dentro do tempo regulamentar estabelecido.

Sabrina Sato, rainha de bateria da Gaviões da Fiel (Foto: Woody Henrique/LigaSP)

A agremiação, associada à torcida do Corinthians, incluiu em sua apresentação figuras do entretenimento e representantes políticos ligados à causa indígena. Sabrina Sato desfilou à frente da bateria, enquanto a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participou como destaque em um dos carros alegóricos.

Um elemento visual significativo foi a representação da floresta em tons de azul, respeitando a tradição da escola de não utilizar a cor verde em seus desfiles, para não fazer alusão ao Palmeiras. O resultado do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo será anunciado na próxima terça-feira (17).