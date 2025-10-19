Marcus D’Almeida conquista prata na Copa do Mundo de Tiro com Arco

O brasileiro Marcus D'Almeida ficou com a medalha de prata no arco recurvo masculino nas finais da Copa do Mundo de Tiro com Arco 2025. A competição ocorreu na madrugada deste domingo (19), em Nanjing, China. Na decisão, o arqueiro brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Brady Ellison pelo placar de 6 a 4.

Para chegar à final, D'Almeida superou dois franceses. Nas quartas de final, venceu Baptiste Addis por 6 a 5 no desempate com a "flecha de ouro", após estar perdendo por 5 a 1. Na semifinal, derrotou Thomas Chirault por 6 a 2.

O confronto decisivo contra Ellison foi equilibrado. O brasileiro chegou a liderar após o segundo set, mas o americano, atual número dois do mundo, reagiu no terceiro e quarto sets, acertando mais flechas no centro do alvo e garantindo seu sexto título na competição.

A medalha de bronze ficou com o francês Thomas Chirault, que venceu o turco Mete Gazoz por 7 a 1 na disputa pelo terceiro lugar. O evento reuniu os oito melhores arqueiros da temporada, incluindo os principais nomes do ranking mundial e um representante da China, país-sede. O campeão olímpico, o sul-coreano Woojin Kim, não participou da competição.

Campanha de Marcus

O resultado nas finais da Copa do Mundo complementa a excelente temporada de Marcus D'Almeida em 2025. O brasileiro venceu a etapa de Antália, na Turquia, da Copa do Mundo e conquistou o vice-campeonato Mundial em setembro. No início de outubro, retomou a liderança do ranking mundial na categoria recurvo.

D'Almeida tem histórico de bons resultados nas finais da Copa do Mundo. Em 2023, foi campeão em Hermosillo, no México, e em 2024 conquistou a medalha de bronze.