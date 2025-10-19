menu hamburguer
Marcus D’Almeida conquista prata na Copa do Mundo de Tiro com Arco

Brasileiro mantém liderança no ranking mundial mesmo após derrota

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/10/2025
10:28
Marcus D'Almeida na Copa do Mundo de Tiro com Arco (Foto: World Archery)
imagem cameraMarcus D'Almeida na Copa do Mundo de Tiro com Arco (Foto: World Archery)
O brasileiro Marcus D'Almeida ficou com a medalha de prata no arco recurvo masculino nas finais da Copa do Mundo de Tiro com Arco 2025. A competição ocorreu na madrugada deste domingo (19), em Nanjing, China. Na decisão, o arqueiro brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Brady Ellison pelo placar de 6 a 4.

Para chegar à final, D'Almeida superou dois franceses. Nas quartas de final, venceu Baptiste Addis por 6 a 5 no desempate com a "flecha de ouro", após estar perdendo por 5 a 1. Na semifinal, derrotou Thomas Chirault por 6 a 2.

O confronto decisivo contra Ellison foi equilibrado. O brasileiro chegou a liderar após o segundo set, mas o americano, atual número dois do mundo, reagiu no terceiro e quarto sets, acertando mais flechas no centro do alvo e garantindo seu sexto título na competição.

A medalha de bronze ficou com o francês Thomas Chirault, que venceu o turco Mete Gazoz por 7 a 1 na disputa pelo terceiro lugar. O evento reuniu os oito melhores arqueiros da temporada, incluindo os principais nomes do ranking mundial e um representante da China, país-sede. O campeão olímpico, o sul-coreano Woojin Kim, não participou da competição.

Marcus D'almeida durante Mundial de Tiro com Arco 2025 (Foto: World Archery)
Marcus D'almeida durante Mundial de Tiro com Arco 2025 (Foto: World Archery)

Campanha de Marcus

O resultado nas finais da Copa do Mundo complementa a excelente temporada de Marcus D'Almeida em 2025. O brasileiro venceu a etapa de Antália, na Turquia, da Copa do Mundo e conquistou o vice-campeonato Mundial em setembro. No início de outubro, retomou a liderança do ranking mundial na categoria recurvo.

D'Almeida tem histórico de bons resultados nas finais da Copa do Mundo. Em 2023, foi campeão em Hermosillo, no México, e em 2024 conquistou a medalha de bronze.

