Torcida do Flamengo manda recado a Luiz Araújo após proposta do Atlético-MG

Flamengo e Atlético-MG, para muitos, tem uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro. O Galo fez uma proposta ao Rubro-Negro pelo atacante Luiz Araújo, e torcedores do clube carioca mandaram um recado ao jogador.

continua após a publicidade

O Flamengo recusou a proposta do Atlético-MG pela contratação de Luiz Araújo. O clube mineiro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões), mas a diretoria rubro-negra não aceitou abrir negociação pelo atacante de 29 anos.

➡️Jorginho, do Flamengo, vira assunto em jogo do Real Madrid: 'Até que enfim'

➡️Gerson vira assunto durante URT x Cruzeiro: 'Sem palavras'

➡️Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Deu para ver em poucos minutos'

Nas redes sociais, o interesse do rival mineiro no jogador mexeu com muitos rubro-negros, que reagiram. A maioria dos torcedores do Flamengo pediram que o camisa sete ficasse depois da proposta do Atlético-MG. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Luiz Araújo recebeu proposta do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja comentários dos torcedores rubro-negros

Proposta do Atlético-MG pelo jogador do Flamengo

Internamente, o Flamengo considera Luiz Araújo um jogador importante para o elenco e já comunicou ao clube mineiro que não pretende vendê-lo neste momento.

Apesar de não ser titular absoluto, Luiz Araújo é um dos atletas mais utilizados pelo técnico Filipe Luís. O atacante tem contrato válido até o fim de 2027 e segue nos planos da comissão técnica para a temporada. Segundo apuração do ge e Band, o jogador vê com bons olhos uma possível transferência para o Atlético-MG. O Flamengo, porém, foi definitivo ao rejeitar a investida.

continua após a publicidade

Luiz Araújo chegou ao Flamengo em 2023 por pedido de Sampaoli , que estava no Atlético-MG, desde então, acumula 151 jogos, 23 gols e 20 assistências. O interesse do Atlético-MG pelo atacante, porém, foi mantido mesmo após a demissão do treinador na última quinta-feira (12). Na atual temporada, o jogador vinha sendo presença frequente na equipe, alternando entre a titularidade e o banco.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Flamengo ou no Atlético-MG! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.