Marcus Vinicius D'almeida, de 27 anos, sagrou-se vice-campeão mundial de tiro com arco pela segunda vez na carreira, na modalidade recurvo individual, após uma decisão emocionante. Nesta quinta-feira (11), depois de ficar em 32º lugar nas classificatórias, Marcus se reergueu na fase decisiva, conquistando a medalha de prata no Campeonato Mundial de Tiro com Arco de 2025, sediado em Gwangju, na República da Coreia. Em um confronto intenso na grande final, o espanhol Andrés Temiño venceu por 6 a 5, marcando 10 a 9 na flecha de desempate.

continua após a publicidade

A campanha de Marcus foi bastante positiva, consolidando o arqueiro como um dos maiores nomes de sua geração. Sua conhecida serenidade foi peça-chave para o resultado na competição.

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Marcus D’Almeida se vinga de algoz e avança no Mundial de tiro com arco

Marcus D'almeida no Mundial de Tiro com Arco 2025 (Foto: World Archery)

Conquistas de Marcus

Marcus D'almeida conquistou sua terceira medalha, após a prata em Yankton 2021 e o bronze em Berlim 2023. Entre os dois pódios, em junho de 2022, ele venceu uma etapa da Copa do Mundo pela primeira vez.

continua após a publicidade

Mas seu grande ano foi em 2023. Além da medalha no Mundial, ele assumiu a liderança no ranking mundial em fevereiro, após vencer o título no The Vegas Shoot. Já como número 1 do mundo, ele subiu ao lugar mais alto do pódio duas vezes na Copa do Mundo - na etapa de Xangai e na final da Copa de 2023 em Hermosillo, México. Essas conquistas renderam a Marcus o Prêmio Rei Pelé de melhor atleta masculino de 2023 no Prêmio Brasil Olímpico, oferecido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A performance o colocou como um dos favoritos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a terceira edição das Olimpíadas que ele participou. Porém, teve um desempenho abaixo do esperado na fase de ranqueamento, ficando na rota do confronto com o principal favorito, Kim Woo-jin, e caindo nas oitavas de final, repetindo o melhor desempenho de um arqueiro brasileiro em Jogos Olímpicos. Já no Rio 2016, veio como a grande promessa do país-sede e, em Tóquio 2020, já como veterano, conseguiu a melhor participação da história do Brasil, ao chegar às oitavas de final.