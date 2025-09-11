Mundial de Tiro com Arco 2025: brasileiro conquista prata após decisão na flecha de desempate
Carioca é vice-campeão mundial pela segunda vez após desempate
Marcus Vinicius D'almeida, de 27 anos, sagrou-se vice-campeão mundial de tiro com arco pela segunda vez na carreira, na modalidade recurvo individual, após uma decisão emocionante. Nesta quinta-feira (11), depois de ficar em 32º lugar nas classificatórias, Marcus se reergueu na fase decisiva, conquistando a medalha de prata no Campeonato Mundial de Tiro com Arco de 2025, sediado em Gwangju, na República da Coreia. Em um confronto intenso na grande final, o espanhol Andrés Temiño venceu por 6 a 5, marcando 10 a 9 na flecha de desempate.
A campanha de Marcus foi bastante positiva, consolidando o arqueiro como um dos maiores nomes de sua geração. Sua conhecida serenidade foi peça-chave para o resultado na competição.
Conquistas de Marcus
Marcus D'almeida conquistou sua terceira medalha, após a prata em Yankton 2021 e o bronze em Berlim 2023. Entre os dois pódios, em junho de 2022, ele venceu uma etapa da Copa do Mundo pela primeira vez.
Mas seu grande ano foi em 2023. Além da medalha no Mundial, ele assumiu a liderança no ranking mundial em fevereiro, após vencer o título no The Vegas Shoot. Já como número 1 do mundo, ele subiu ao lugar mais alto do pódio duas vezes na Copa do Mundo - na etapa de Xangai e na final da Copa de 2023 em Hermosillo, México. Essas conquistas renderam a Marcus o Prêmio Rei Pelé de melhor atleta masculino de 2023 no Prêmio Brasil Olímpico, oferecido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).
A performance o colocou como um dos favoritos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a terceira edição das Olimpíadas que ele participou. Porém, teve um desempenho abaixo do esperado na fase de ranqueamento, ficando na rota do confronto com o principal favorito, Kim Woo-jin, e caindo nas oitavas de final, repetindo o melhor desempenho de um arqueiro brasileiro em Jogos Olímpicos. Já no Rio 2016, veio como a grande promessa do país-sede e, em Tóquio 2020, já como veterano, conseguiu a melhor participação da história do Brasil, ao chegar às oitavas de final.
