Marcus D’Almeida se vinga de algoz e avança no Mundial de tiro com arco

O brasileiro Marcus D'Almeida, principal representante do país no tiro com arco, garantiu a classificação às oitavas de final do Mundial da modalidade com sabor de revanche. Na madrugada desta quarta-feira (10), o atleta eliminou Kim Woo-jin, seu algoz nos Jogos Olímpicos de Paris com vitória por 6 a 4. A competição acontece em Gwangju, na Coreia do Sul.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Atletismo Tóquio 2025: confira as disputas para acompanhar

Aos 32 anos, Kim Woo-jin é um dos grandes nomes do tiro com arco no cenário internacional. Atual campeão olímpico, ele é dono de três ouros individuais no Mundial, além de cinco títulos por equipe. Principal cabeça de chave da competição, o anfitrião estreou direto na terceira rodada e enfrentou Marquinhos em um duelo equilibrado, decidido em cinco sets, em que quatro terminaram empatados (parciais de 28/28, 28/28, 30/28, 29/29 e 30/30).

O próximo compromisso de Marcus D'Almeida pelo Mundial está agendado para a noite desta quarta-feira (10), a partir das 22h (horário de Brasília), quando enfrenta o holandês Senna Roos. Além da vitória sobre Kim Woo-jin, o brasileiro também superou o austríaco Lukas Kurz e o britânico Connor Hall no caminho até as oitavas de final.

continua após a publicidade

Marquinhos, que já soma duas medalhas em mundiais da modalidade, com uma prata em 2021 e bronze em 2023, é o único representante do país que segue na disputa em Gwangju, já que Matheus Gomes e Matheus Ely foram eliminados na primeira rodada.

➡️Passeio de Bia Haddad, vitória de ‘filiprima’ e brilho de novata marcam dia do SP Open

Marcus D'Almeida eliminou algoz de Paris (Foto: World Archery)

Quarto lugar por equipes

Também na madrugada desta quarta-feira (10), Marquinhos defendeu a seleção brasileira na disputa da medalha de bronze por equipes. Diante da equipe do Japão, o Brasil acabou derrotado por 6 a 0, mas, apesar de não subir ao pódio, garantiu a melhor campanha da história, já que foi a primeira vez que o país esteve representado em uma semifinal da competição por equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte