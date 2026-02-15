Bobsled: entenda o esporte considerado a 'Fórmula-1 do gelo' e quem representará o Brasil

Uma das competições mais eletrizantes dos Jogos Olímpicos de Inverno, o bobsled combina velocidade, técnica e trabalho em equipe em descidas vertiginosas por pistas de gelo. A modalidade integra o programa olímpico desde Chamonix 1924 e segue como uma das atrações mais aguardadas da edição de Milão-Cortina 2026 — inclusive com a presença confirmada do Time Brasil.

O país será representado por uma equipe masculina. No comando do trenó estará Edson Bindilatti, que disputará sua sexta edição olímpica e é um dos nomes mais emblemáticos da modalidade no Brasil. Ao seu lado, completam a delegação Rafael Souza e Luís Bacca, reforçando a aposta brasileira em competitividade e entrosamento nas pistas geladas.

🛷 O que é o Bobsled?

Conhecido como a "Fórmula-1 do gelo", o bobsled é disputado em trenós que descem pistas repletas de curvas técnicas e trechos de alta velocidade, podendo ultrapassar os 140 km/h. As competições são realizadas em formato de contrarrelógio: vence quem somar o menor tempo total ao fim das descidas.

Atualmente, o programa olímpico contempla três formatos:

2 pessoas (dois atletas)

4 pessoas (quatro atletas)

Monobob (um atleta; modalidade feminina recentemente incluída nos Jogos)

Cada equipe realiza, normalmente, quatro descidas, e o resultado final é definido pela soma de todas as tentativas — o que exige regularidade e precisão do início ao fim.

Calendário das disputas:

2-man – Descidas 1 e 2 16/02 06h00 / 07h57 1ª e 2ª 2-man – Descidas 3 e 4 17/02 15h00 / 17h05 3ª e 4ª 4-man – Descidas 1 e 2 21/02 06h00 / 07h57 1ª e 2ª 4-man – Descidas 3 e 4 22/02 06h00 / 08h15 3ª e 4ª

📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).

Treinamento oficial do Bobsled 2-man nos Jogos Olímpicos de Inverno Milao-Cortina 2026 Foto: Gabriel Heusi/COB

Como funciona a prova?

A largada é um dos momentos mais decisivos e emocionantes. Os atletas correm ao lado do trenó por cerca de 50 metros, empurrando com força máxima para ganhar velocidade inicial. Após o impulso, saltam rapidamente para dentro do veículo, quando o piloto assume o controle.

Durante o percurso — que pode ter entre 1.200 e 1.600 metros, com algo entre 15 e 20 curvas — o piloto guia o trenó com pequenos ajustes na direção, enquanto os demais integrantes mantêm posição estratégica para garantir equilíbrio e aerodinâmica. Qualquer erro pode custar centésimos preciosos.

Equipamentos e velocidade

Os trenós são fabricados com materiais leves e resistentes, como aço e fibra de carbono, e projetados para oferecer máxima eficiência aerodinâmica. O equilíbrio entre tecnologia e força física é determinante para o desempenho.

Nos eventos de quatro atletas, as velocidades frequentemente passam dos 145 km/h, podendo chegar a cerca de 156 km/h em competições oficiais. É essa combinação de potência, precisão e coragem que transforma o bobsled em uma das provas mais impactantes dos Jogos de Inverno.

Com tradição crescente e nomes experientes na equipe, o Brasil chega a Milão-Cortina 2026 pronto para acelerar mais uma vez na elite do gelo.

