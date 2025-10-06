Marcus D’Almeida volta a liderar ranking mundial de tiro com arco

Marcus D'Almeida voltou à primeira posição do ranking mundial de tiro com arco nesta segunda-feira (06), após conquistar a medalha de prata no Pan-Americano de campo da modalidade, no México. Foi a primeira vez que o atleta participou deste tipo de evento, realizado em uma floresta.

Marcus retorna ao topo do mundo depois de pouco mais de um ano. O arqueiro liderou o ranking entre fevereiro de 2023 e agosto de 2024. Na ocasião, o brasileiro foi eliminado pelo rival nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

À frente de multicampeão olímpico

Com 369 pontos, Marcus D'Almeida é líder do ranking. Dez pontos atrás dele, vem o americano Brady Ellison, dono de cinco medalhas olímpicas. O sul-coreano Kim Woojin, que tem cinco ouros olímpicos no currículo, ocupa a terceira posição, com 295 pontos somados.

Próximo compromisso

Marcus D'Almeida volta à ação na Final da Copa do Mundo de Tiro com Arco, em Nanjing, na China. A competição acontece entre os dias 17 e 19 de outubro. Os oito melhores arqueiros de 2025, considerando as quatro etapas da Copa do Mundo, participam do torneio. O brasileiro levou o título da etapa de Antalaya, na Turquia.

Marcus D'Almeida vence etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco na Turquia (Foto: Reprodução/Instagram Marcus D'Almeida)

Prata no Mundial de Tiro com Arco

Marcus Vinicius D'almeida, de 27 anos, sagrou-se vice-campeão mundial de tiro com arco pela segunda vez na carreira, na modalidade recurvo individual, após uma decisão emocionante.

Depois de ficar em 32º lugar nas classificatórias, Marcus se reergueu na fase decisiva, conquistando a medalha de prata no Campeonato Mundial de Tiro com Arco de 2025, sediado em Gwangju, na República da Coreia. Em um confronto intenso na grande final, o espanhol Andrés Temiño venceu por 6 a 5, marcando 10 a 9 na flecha de desempate.