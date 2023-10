Os brasileiros podem conquistar o índice olímpico na final do individual geral dos Jogos de Santiago no final do mês. No caso, apenas isso serve para Nory, já que Zanetti estará se recuperando da cirurgia. O medalha de prata em 2019 terá que recorrer à vaga nas argolas — a qual, ultimamente, não vem apresentando bem — e terá Yuri Guimarães e Patrick Sampaio como concorrentes.