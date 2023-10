Além da Ginástica Artística, ela também caminha para figurar entre as maiores atletas brasileiras entre todos os esportes. Com as cinco medalhas na Antuérpia, Rebeca se torna a maior medalhista em único Mundial pelo Brasil ao lado de César Cielo e ainda ajudou o Brasil a quebrar o recorde em número de medalhas numa mesma edição, com seis, superando as três de Liverpool, em 2022.