NBA: Site americano lista os 25 melhores jogadores do século

O site de esportes americano CBS Sports, listou os 25 melhores jogadores da NBA do século. Entre os nomes, alguns já eram esperados de se encontrar no Top-10, como Lebron James e Stephen Curry. Por outro lado, a presença de outros jogadores causaram polêmica.

continua após a publicidade

As duas primeiras posições são dos veteranos, Curry e Lebron, a terceira fica com o Tim Duncan, ídolo do San Antonio Spurs que acumulou dois prêmios de MVP da temporada e quatro títulos da NBA desde 2001. Antes disso, no entanto, ele já havia conquistado um campeonato, o que totaliza cinco anéis de campeão em sua carreira.

Outra posição que gerou comentários foi quando Nikola Jokić apareceu à frente de nomes como Kobe Bryant, Kevin Durant, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e outras lendas dos últimos 25 anos, graças a seus três prêmios de MVP.

continua após a publicidade

Curry e Lebron James durante jogo da NBA (Foto: Reprodução Redes sociais)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja a lista

LeBron James Stephen Curry Tim Duncan Nikola Jokic Shaquille O’Neal Kobe Bryant Giannis Antetokounmpo Kevin Durant Kevin Garnett Dirk Nowitzki Dwyane Wade Chris Paul Kawhi Leonard Steve Nash James Harden Luka Doncic Jason Kidd Dwight Howard Anthony Davis Allen Iverson Tracy McGrady Damian Lillard Jayson Tatum Shai Gilgeous-Alexander Russell Westbrook

Quais recordes LeBron James pode bater nessa temporada da NBA?

Atuando pelo Los Angeles Lakers aos 40 anos, o "Rei" não apenas se tornará o primeiro atleta a disputar 23 temporadas, como também está na mira de recordes expressivos que podem consolidar ainda mais seu legado.

LeBron está a aproximadamente 350 arremessos de ultrapassar o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que detém o recorde. A longevidade do astro também o coloca em posição de se tornar o jogador com mais partidas disputadas em temporadas regulares. Para isso, ele precisará entrar em quadra em 51 jogos, superando a marca de Robert Parish.

continua após a publicidade

O ala está a apenas dois arremessos de três pontos de superar Reggie Miller, um dos maiores especialistas no fundamento, para assumir a sexta posição no ranking de todos os tempos neste quesito.