NBA: Site americano lista os 25 melhores jogadores do século
O site de esportes americano CBS Sports, listou os 25 melhores jogadores da NBA do século. Entre os nomes, alguns já eram esperados de se encontrar no Top-10, como Lebron James e Stephen Curry. Por outro lado, a presença de outros jogadores causaram polêmica.
As duas primeiras posições são dos veteranos, Curry e Lebron, a terceira fica com o Tim Duncan, ídolo do San Antonio Spurs que acumulou dois prêmios de MVP da temporada e quatro títulos da NBA desde 2001. Antes disso, no entanto, ele já havia conquistado um campeonato, o que totaliza cinco anéis de campeão em sua carreira.
Outra posição que gerou comentários foi quando Nikola Jokić apareceu à frente de nomes como Kobe Bryant, Kevin Durant, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e outras lendas dos últimos 25 anos, graças a seus três prêmios de MVP.
Veja a lista
- LeBron James
- Stephen Curry
- Tim Duncan
- Nikola Jokic
- Shaquille O’Neal
- Kobe Bryant
- Giannis Antetokounmpo
- Kevin Durant
- Kevin Garnett
- Dirk Nowitzki
- Dwyane Wade
- Chris Paul
- Kawhi Leonard
- Steve Nash
- James Harden
- Luka Doncic
- Jason Kidd
- Dwight Howard
- Anthony Davis
- Allen Iverson
- Tracy McGrady
- Damian Lillard
- Jayson Tatum
- Shai Gilgeous-Alexander
- Russell Westbrook
Quais recordes LeBron James pode bater nessa temporada da NBA?
Atuando pelo Los Angeles Lakers aos 40 anos, o "Rei" não apenas se tornará o primeiro atleta a disputar 23 temporadas, como também está na mira de recordes expressivos que podem consolidar ainda mais seu legado.
LeBron está a aproximadamente 350 arremessos de ultrapassar o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que detém o recorde. A longevidade do astro também o coloca em posição de se tornar o jogador com mais partidas disputadas em temporadas regulares. Para isso, ele precisará entrar em quadra em 51 jogos, superando a marca de Robert Parish.
O ala está a apenas dois arremessos de três pontos de superar Reggie Miller, um dos maiores especialistas no fundamento, para assumir a sexta posição no ranking de todos os tempos neste quesito.
