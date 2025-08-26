menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

NBA: Site americano lista os 25 melhores jogadores do século

A temporada 2025/26 começa em outubro

imagem cameraCurry em ação pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Reprodução)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
12:10
O site de esportes americano CBS Sports, listou os 25 melhores jogadores da NBA do século. Entre os nomes, alguns já eram esperados de se encontrar no Top-10, como Lebron James e Stephen Curry. Por outro lado, a presença de outros jogadores causaram polêmica.

As duas primeiras posições são dos veteranos, Curry e Lebron, a terceira fica com o Tim Duncan, ídolo do San Antonio Spurs que acumulou dois prêmios de MVP da temporada e quatro títulos da NBA desde 2001. Antes disso, no entanto, ele já havia conquistado um campeonato, o que totaliza cinco anéis de campeão em sua carreira.

Outra posição que gerou comentários foi quando Nikola Jokić apareceu à frente de nomes como Kobe Bryant, Kevin Durant, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e outras lendas dos últimos 25 anos, graças a seus três prêmios de MVP.

Curry e Lebron James durante jogo da NBA (Foto: Reprodução Redes sociais)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja a lista

  1. LeBron James
  2. Stephen Curry
  3. Tim Duncan
  4. Nikola Jokic
  5. Shaquille O’Neal
  6. Kobe Bryant
  7. Giannis Antetokounmpo
  8. Kevin Durant
  9. Kevin Garnett
  10. Dirk Nowitzki
  11. Dwyane Wade
  12. Chris Paul
  13. Kawhi Leonard
  14. Steve Nash
  15. James Harden
  16. Luka Doncic
  17. Jason Kidd
  18. Dwight Howard
  19. Anthony Davis
  20. Allen Iverson
  21. Tracy McGrady
  22. Damian Lillard
  23. Jayson Tatum
  24. Shai Gilgeous-Alexander
  25. Russell Westbrook

Quais recordes LeBron James pode bater nessa temporada da NBA?

 Atuando pelo Los Angeles Lakers aos 40 anos, o "Rei" não apenas se tornará o primeiro atleta a disputar 23 temporadas, como também está na mira de recordes expressivos que podem consolidar ainda mais seu legado.

LeBron está a aproximadamente 350 arremessos de ultrapassar o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que detém o recorde. A longevidade do astro também o coloca em posição de se tornar o jogador com mais partidas disputadas em temporadas regulares. Para isso, ele precisará entrar em quadra em 51 jogos, superando a marca de Robert Parish.

O ala está a apenas dois arremessos de três pontos de superar Reggie Miller, um dos maiores especialistas no fundamento, para assumir a sexta posição no ranking de todos os tempos neste quesito.

