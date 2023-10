— O salto da Simone Biles tem um valor muito alto, porque é um movimento de extrema dificuldade e ela foi a que executou primeiro no feminino. No masculino já existe esse salto, mas poucos meninos conseguem executá-lo. Apesar da mesa ser 10 cm mais alta, no caso da Simone, ela faz uma entrada no qual lápis de costas no trampolim e entra de costas. Os na mesa de Salto, sendo a famosa que é o famoso yorkenko, ou rondada Flick, e ela faz 2 giros mortais na posição carpada que ficaria rondada Flick duplo carpado. O duplo carpado é um elemento muito difícil no salto que só meninos fazem e mesmo assim nem todos fazem. Por isso que o grau de dificuldade do movimento é o grau de dificuldade mais alto do código de pontuação — disse Hypólito.