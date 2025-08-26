Brasil atropela Porto Rico e avança no Mundial de vôlei feminino

O Brasil venceu Porto Rico por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/18, na manhã desta terça-feira (26). No último jogo da fase classificatória do Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia, a Seleção se mostrou superior em todos os fundamentos, especialmente no bloqueio. Agora, a equipe viaja para Bangkok, onde disputará a fase mata-mata da competição.

continua após a publicidade

➡️Rosamaria sobre ser banco do Brasil no Mundial: `Não é a primeira vez´

Com a vitória sobre as porto-riquenhas, a Seleção Brasileira se classificou em primeiro lugar no Grupo C, mantendo 100% de aproveitamento no torneio, e vai enfrentar o perdedor do confronto entre China e República Dominicana nas oitavas de final.

Os destaques da partida foram as centrais Júlia Kudiess, com 14 pontos (sendo seis de bloqueio), e Diana, que fez a melhor partida de sua carreira com a camisa do Brasil, marcando 13 pontos. Pelo lado de Porto Rico, Vazquez e Santiago foram as maiores pontuadoras, com 11 e 10 pontos, respectivamente. A oposta Champion, de apenas 15 anos, anotou sete.

continua após a publicidade

Brasil e Porto Rico no Mundial de vôlei (Foto: Volleyball World)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo

A seleção de Porto Rico começou forte, com saques potentes e um bom volume de jogo, o que dificultou as ações das brasileiras. O fundamento de destaque para ambas as seleções foi a defesa, com as líberos se sobressaindo no fundo de quadra. Apesar disso, o Brasil conseguiu melhorar seu desempenho no ataque e fechou o primeiro set em 25 a 19.

O segundo set começou equilibrado, mas as ponteiras brasileiras tiveram dificuldade no ataque, já que a equipe de Porto Rico era alta. No decorrer da parcial, Diana e Júlia Bergmann inverteram o jogo e fecharam a rede, com três pontos de bloqueio cada, virando o placar contra as porto-riquenhas e fechando o set em 25 a 13.

continua após a publicidade

A equipe de Porto Rico começou a terceira parcial melhor e manteve o placar apertado até a metade do set. Apesar dos esforços das porto-riquenhas, o Brasil dominou em todos os fundamentos e abriu uma vantagem considerável na reta final. O técnico Zé Roberto rodou as jogadoras, ao colocar Rosamaria, Tandara e Roberta, que ajudaram a fechar a partida em 25 a 17.

Datas do Mundial de vôlei