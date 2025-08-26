Italo Ferreira x Jack Robinson: conheça histórico em confronto da WSL Finals

Na busca pela classificação na WSL Finals 2025, Italo Ferreira e Jack Robinson se enfrentam nesta terça-feira (26), em Cloudbreak, Fiji. O duelo é válido pela primeira bateria da etapa final para o Championship Tour. De um lado, o brasileiro campeão mundial de 2019 chega na quinta colocação; do outro, logo acima, o australiano luta para conquistar o título inédito. Mas, afinal, quem venceu mais vezes no confronto direto?

Raio-x: Italo Ferreira x Jack Robinson

A rivalidade entre Ítalo e Jack ganhou ainda mais intensidade nos últimos anos. O primeiro confronto direto entre os dois em uma bateria aconteceu em 2022, na etapa de Bells Beach, e terminou com vitória do australiano por uma diferença mínima. Desde então, os surfistas se enfrentaram mais seis vezes, com um histórico bastante equilibrado, mas que atualmente tem uma leve vantagem para Robinson, que soma quatro vitórias contra três do potiguar.

Depois do primeiro embate, Italo deu o troco ainda em 2022, durante as WSL Finals, vencendo por 16,10 a 13,30. No entanto, em 2024, o australiano levou a melhor em dois confrontos consecutivos: primeiro em Sunset, com 17,37 a 15,60, e depois em Margaret River, por 15,13 a 11,87. A resposta do brasileiro viria na mesma temporada, nas próprias finais da WSL, quando derrotou Jack com uma atuação sólida e venceu por 14,57 a 9,94.

Já em 2025, os encontros mantiveram o clima de equilíbrio. Italo superou Robinson na etapa de Abu Dhabi, com uma atuação dominante que lhe rendeu 17,37 pontos contra 15,03 do rival. Porém, pouco tempo depois, foi o australiano quem saiu vitorioso em Teahupo’o, marcando 15,80 contra 14,07 do campeão olímpico.

Informações gerais do confronto

ITALO FERREIRA x JACK ROBINSON

1ª BATERIA - WSL FINALS

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Cloudbreak, em Fiji

📺 Onde assistir: Canal oficial da WSL (YouTube) e SporTV