Gustavo de Conti terá um novo desafio pela frente no NBB após anos no Flamengo. Nesta segunda-feira (25), o Esporte Clube Pinheiros anunciou a contratação do técnico brasileiro para a próxima temporada da liga nacional. O clube paulista terminou em 13ª colocação na última edição e contará com a experiência o novo reforço para voltar ao topo da tabela.

continua após a publicidade

➡️ Campeão com o Warriors será adversário do Flamengo no Intercontinental

— Estou muito feliz. Agradeço o esforço da diretoria, em especial do Rodrigo Montoro, com quem fiz os contatos. Era a vontade do Pinheiros em contar comigo e muito minha também de estar aqui. É um Clube que tem uma imagem que diz por tudo que é. Desde os 10 anos sempre frequentei aqui como adversário. Infelizmente não tive a chance de defendê-lo, mas agora deu tudo certo e vou fazer meu melhor por essa camisa — celebrou De Conti.

Os clubes do NBB não foram as únicas equipes comandadas pelo técnico. Além do grande sucesso no Flamengo, Gustavinho liderou a Seleção Brasileira Masculina de Basquete por cerca de três anos. Ele se tornou, inclusive, o primeiro brasileiro na liderança da comissão técnica da Amarelinha após 14 anos.

continua após a publicidade

Passagem vitoriosa no FlaBasquete

O time basquete do Flamengo esteve sob comandado por Gustavo de Conti pelos últimos seis anos, desde a temporada de 2018/19, quando foi contratado pela equipe rubro-negra. Com o fim da parceria, o argentino Sergio "Oveja" Hernandez assumiu o cargo de técnico.

Durante este período no FlaBasquete, o técnico brasileiro conquistou seis Estaduais (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), quatro Copas Super 8 (2019, 2021, 2024 e 2025), dois NBB CAIXA (2018/19 e 2020/21), uma Basketball Champions League Américas (2021) e uma Copa Intercontinental (2022), no Egito. Além dos prêmios coletivos, De Conti venceu dois Troféus Ary Vidal de Técnico do Ano (2018/19 e 2020/21).

continua após a publicidade

Gustavo de Conti com troféu do NBB após título pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Controvérsias na saída do Flamengo

O atual técnico do Pinheiros abriu um processo contra o Flamengo na Justiça Cível do Rio de Janeiro. A ação foi iniciada em 3 de julho. De Conti cobrou R$ 723.348,00 como multa rescisória, após ser dispensado do comando do FlaBasquete em fevereiro deste ano. Seu contrato era vigente até junho de 2026.

De acordo com Ancelmo Gois, jornalista do "O Globo", Gustavo de Conti diz ter sido demitido de maneira unilateral, abrupta e sem justificativa. O valor solicitado pelo técnico estaria previsto no acordo de cessão de imagem firmado com o Flamengo.