Após meses de expectativa, a Cadillac anunciou os dois pilotos com quem que irão estrear na F1 na temporada de 2026. A contratação foi compartilhada, nesta terça-feira (26), pela equipe norte-americana nas redes sociais. Sem "sorte" para o brasileiro Felipe Drugovich, os experientes Valtteri Bottas e Sergio Pérez assinaram seu retorno para a Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Barrichello elogia ‘trabalho fantástico’ de Bortoleto e aposta em Câmara na Fórmula 1

Apesar do anúncio oficial ter acontecido apenas nesta terça-feira (26), as novas adesões já haviam sido dadas como confirmadas pelos portais "RacingNews365" e "Formula.hu", respectivamente da Holanda e Hungria. A experiência, no fim, prevaleceu para a Cadillac, que busca um início forte na elite do automobilismo mundial. Com anos de F1, Bottas e Pérez somam mais de 500 largadas e 16 vitórias na categoria — dez para o finlandês e seis para o mexicano.

Ao lado do chefe de equipe, Graeme Lowdon, os pilotos terão um grande desafio a frente na próxima temporada. A Cadillac vai estrear em 2026 como cliente da Ferrari, que fornecerá motores até a companhia norte-americana começar a utilizar seus próprios propulsores, algo que vai acontecer a partir de 2029. Com isso, a expectativa é que tanto Bottas quanto Pérez iniciem o processo de integração com a equipe ainda este ano, participando de testes com carros de 2023 da Ferrari.

continua após a publicidade

Rumores e expectativas para a Cadillac na F1

Desde o início, a Cadillac falou da importância de contar com pelo menos um nome experiente para liderar o projeto na Fórmula 1. Inclusive, o CEO das operações Dan Towriss adotou um discurso similar ao de Lowdon e disse que Bottas era um candidato "muito atraente" para a vaga. O piloto reserva da Mercedes chegou a brincar com a chance de ser contratado e, em vídeo publicado nas redes sociais, apontou para o banco de um dos SUVs da marca dizendo que se tratava de um "belo assento".

Pérez deixou a F1 no fim de 2024 após um turbulento último ano com a Red Bull, mas sempre manifestou interesse em retornar caso encontrasse o "projeto certo". Bottas, por sua vez, atua como reserva da Mercedes em 2024 após perder a vaga na Sauber. O finlandês chegou a ser alvo da Alpine para substituir Franco Colapinto, mas optou por fechar com a nova equipe.

continua após a publicidade

Além dos pilotos confirmados, segundo informações do site "Motorsport.com", o brasileiro Felipe Drugovich aparecia na lista de preferências da Cadillac, equipe que entra no grid na próxima temporada. A primeira opção da equipe, no entanto, já era Valtteri Bottas, ex-Sauber e atual piloto reserva da Mercedes, time que defendeu até 2021.

Felipe Drugovich é piloto reserva da Aston Martin (Foto: Divulgação/Felipe Drugovich)

O nome do brasileiro seria a primeira opção caso a equipe esteja procurando uma combinação de experiência e juventude. Mas, como a escolha foi dois pilotos experientes, a escalação ficou com a dupla entre Bottas e Pérez, ex-piloto da Red Bull que perdeu o assento para Liam Lawson.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.