O Brasil não conseguiu a classificação para a disputa por equipes masculinas da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris. A Seleção Brasileira se apresentou no sábado (30), mas foi ultrapassada por Canadá, Suíça e Itália neste domingo (1º), na Bélgica, pela classificatória do Campeonato Mundial da Antuérpia. Com isso, os brasileiros terminaram a somatória em 13º, a apenas uma posição da vaga olímpica, destinada ao top-12.