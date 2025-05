O New York Knicks venceu o Boston Celtics por 91 a 90, pela segunda partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, nesta quarta-feira (7), no TD Garden. Na última jogada, Jayson Tatum tentou a cesta que daria a vitória para os Celtics, mas foi bloqueado por Mikal Bridges e viu seu time perder pela segunda vez. Com mais um desempenho abaixo, a atuação do ala-pivô foi criticada pelos internautas.

Na rede social "X", antigo Twitter, Tatum foi novamente criticado pelo desempenho abaixo no último quarto. No primeiro confronto, Jayson tinha marcado apenas dois pontos, e na partida desta quarta-feira, quatro. Além disso, teve a cesta da vitória, mas foi bloqueado por Mikal Bridges, que consolidou a segunda vitória do New York Knicks na série.

Confira a reação da web

Como foi a partida entre Celtics x Knicks?

O Celtics começou com tudo o confronto e rapidamente abriu 7 a 0 no placar. Com Derrick White, Jaylen Brown e Jrue Holiday pegando fogo, os mandantes fecharam o primeiro quarto com 11 pontos a frente do Knicks (24 a 13). Embora Jalen Brunson estivesse tentando comandar a equipe de Nova York, o armador enfrentou dificuldades nas finalizações das jogas. Destaque para os rebotes de Jayson Tatum, seis no primeiro quarto, que foram fundamentais para a construção da vantagem.

No segundo quarto, o Knicks chegou a diminuir a vantagem para cinco pontos, com Karl-Anthony Towns inspirado. No entanto, os rebotes mantiveram o Celtics vivo e aos poucos voltou a construir uma vantagem no placar, com Jaylen Brown e Derrick White comandando o poderio ofensivo da equipe. O primeiro tempo terminou 50 a 41, para o time de Boston.

Jalen Brunson pontuando para o Knicks contra o Celtics (Foto: Brian Babineau/AFP)

A volta do intervalo seguiu o roteiro do primeiro tempo: Boston pontuando muito e o Knicks correndo atrás do prejuízo. Em dado momento, a vantagem chegou a ser de 20 pontos para o Celtics. Porém, Josh Hart, ala dos Knicks, chamou a responsabilidade e diminuiu a diferença para 12 pontos (73 a 61).

O último quarto mudou a cara do jogo. A equipe de Nova York voltou muito bem para a quadra e diminuiu a diferença consideravelmente. Faltando menos de três minutos para o fim da partida, a diferença no placar era de apenas quatro pontos (86 a 82). Com direito a roteiro premiado no Oscar, Os Knicks conseguiram a virada e Bridges impediu que Tatum fizesse o ponto da vitória no último lance do jogo. No fim, a partida terminou 91 a 90 para os visitantes.