O New York Knicks derrotou o Boston Celtics por 91 a 90, pelo jogo dois da série, na segunda rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada no TD Garden, em Boston, Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (7), Josh Hart, Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson e Mikal Bridges lideraram a vitória dos visitantes, e abriram 2 a 0 no duelo entre o terceiro e o segundo colocados da Conferência Oeste.

🏀 Como foi o jogo?

O Celtics começou com tudo o confronto e rapidamente abriu 7 a 0 no placar. Com Derrick White, Jaylen Brown e Jrue Holiday pegando fogo, os mandantes fecharam o primeiro quarto com 11 pontos a frente do Knicks (24 a 13). Embora Jalen Brunson estivesse tentando comandar a equipe de Nova York, o armador enfrentou dificuldades nas finalizações das jogas. Destaque para os rebotes de Jayson Tatum, seis no primeiro quarto, que foram fundamentais para a construção da vantagem.

No segundo quarto, o Knicks chegou a diminuir a vantagem para cinco pontos, com Karl-Anthony Towns inspirado. No entanto, os rebotes mantiveram o Celtics vivo e aos poucos voltou a construir uma vantagem no placar, com Jaylen Brown e Derrick White comandando o poderio ofensivo da equipe. O primeiro tempo terminou 50 a 41, para o time de Boston.

A volta do intervalo seguiu o roteiro do primeiro tempo: Boston pontuando muito e o Knicks correndo atrás do prejuízo. Em dado momento, a vantagem chegou a ser de 20 pontos para o Celtics. Porém, Josh Hart, ala dos Knicks, chamou a responsabilidade e diminuiu a diferença para 12 pontos (73 a 61).

O último quarto mudou a cara do jogo. A equipe de Nova York voltou muito bem para a quadra e diminuiu a diferença consideravelmente. Faltando menos de três minutos para o fim da partida, a diferença no placar era de apenas quatro pontos (86 a 82). Com direito a roteiro premiado no Oscar, Os Knicks conseguiram a virada e Bridges impediu que Tatum fizesse o ponto da vitória no último lance do jogo. No fim, a partida terminou 91 a 90 para os visitantes.

Os próximos dois duelos entre a duas equipes serão disputados no Madison Square Garden, em Nova York. O primeiro jogo será no sábado (10), às 16h30 (de Brasília), e o segundo na segunda (12), às 20h30 (de Brasília).