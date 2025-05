Por que LeBron James faltou ao Met Gala 2025

Figura carimbada no evento de moda anual Met Gala, LeBron James comunicou seus fãs através do X, antigo Twitter, sua ausência no evento em 2025 por conta de sua lesão no joelho. O camisa 23 também não tem data prevista para retornar às quadras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante o último quarto do confronto decisivo diante do Timberwolves, LeBron se chocou com Donte DiVincenzo. Embora lesionado, o jogador continuou na partida, que terminou na derrota por 93 a 106 e no fim das chances de título para o Lakers. Após os exames médicos realizados, James teve confirmada uma entorse de grau dois no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O detalhe curioso é que mesmo chegando a projetar o Los Angeles ao jogo seis dos playoffs, o ala não estaria disponível para o compromisso. Como a equipe foi derrotada, Lebron tem aproveitado este período para se recurperar e aproveitar suas férias ao lado da família.

continua após a publicidade

— Infelizmente, por causa da lesão no joelho que sofri no fim da temporada, não poderei comparecer ao Met Gala em NY hoje à noite, como tantos estavam perguntando e me parabenizando! Odeio perder um evento histórico! Minha linda e poderosa rainha estará lá, mantendo tudo firme como sempre fez —escreveu a lenda.

Lebron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Juan Ocampo / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

LeBron James abre o jogo sobre aposentadoria

Com a eliminação do Los Angeles Lakers nos playoffs, a estadia de LeBron James na franquia passou a ser discutida pela imprensa norte-americana. Ao ser questionado sobre uma possível aposentadoria, o veterano não descartou a façanha, preocupando os torcedores californianos. Aos 40 anos, o ala detém parceria com o LA válida até meados de 2026.

continua após a publicidade

— Eu não sei. Não tenho uma resposta por isso. Eu vou sentar com minha família, minha esposa e meu grupo de apoio e falar com eles para ver o que acontece. Ter uma conversa comigo mesmo sobre quanto tempo mais eu quero continuar jogando - avaliou o astro, que se tornou o jogador mais velho a atuar em jogos oficiais da NBA.