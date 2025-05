O New York Knicks venceu o Boston Celtics no primeiro jogo dos playoffs da NBA desta segunda-feira (5), por 108 a 105. Com a derrota em casa, após abrir 20 pontos no terceiro quarto, a web detonou Jayson Tatum, que teve atuação apagada no último quarto e que falhou nos momentos decisivos da partida.

Na rede social "X", antigo Twitter, diversos perfis criticaram a atuação do camisa #0 da equipe celta, que marcou apenas dois pontos no último quarto. Além disso, os internautas detonaram as decisões de Tatum no segundo tempo, que não buscou as infiltrações e apenas chutou de três, muitas vezes contestado pela defesa do New York Knicks.

Confira a reação da web

Como foi a partida entre Celtics x Knicks?

PRIMEIRO TEMPO

O destaque da primeira quarto foi Jayson Tatum. O ala do Boston Celtics emplacou oito pontos bem no início do período. O placar do primeiro quarto terminou equilibrado entre as franquias: o Boston Celtics marcou 26 pontos, já o New York Knicks, 25. Dos 26 pontos do Boston Celtics, 13 foram de Jayson Tatum.

No segundo quarto, o Celtics começou a expandir a vantagem do jogo. O time marcou várias cestas em sequência. O quarto foi encerrado em 61 a 45 para o Celtics. O destaque do time foi Jaylen Brown. Ali acabava a dominância total do Boston Celtics na partida.

SEGUNDO TEMPO

No terceiro quarto, após o intervalo, o Knicks conseguiu reduzir um pouco da vantagem do Celtics. A diferença, que já foi de 20 pontos, foi reduzida para 11. Nada que tenha afetado muito o Celtics — que fechou o período em 84 a 75 — mas mostrou a queda do nível de jogo.

No último quarto, o Knicks impressionou e fez o empate do jogo aos seis minutos, o placar ficou 86 a 86. Pouco depois, Jrue Holiday fez uma cesta de três pontos para o Celtics, que retomou a liderança. O quarto ficou emocionante nos instantes finais: os times ficaram trocando a liderança da partida, que exigiu uma prorrogação.

PRORROGAÇÃO

A prorrogação foi jogo fácil para os Knicks. A franquia de Nova York fez três cestas em seguidas, levando o placar para 100 a 106. O Celtics fez uma sexta de dois pontos, recuperada pelo Knicks. A partida foi encerrada em 108 a 105 para no New York Knicks.