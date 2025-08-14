Os impactos do esporte na vida de crianças e adolescentes, que muitas vezes não tiveram oportunidades, foi tema de palestra no palco do Lance! no Rio Innovation Week, nesta quinta-feira (14). Para exemplificar, os palestrantes apresentaram projetos de muito sucesso que impactam diretamente comunidades do Rio de Janeiro. Depoimentos desses jovens "afetados" destacam importância de ações esportivas.

Nessa apresentação, o Lance! convidou três importantes palestrantes: Rafael Moreira, coordenador da Maré Top Team; Erinaldo "Pit" Chagas, presidente da Ande; e Ulisses Torres, gerente esportivo da Joga Salgueiro. Cada convidado, então, compartilhou as experiências e contribuições para a sociedade brasileiro de seus projetos sociais.

Embora os três contem como uma "ajuda" a jovens e adultos, o projeto de Pit é o único que lida diretamente com pessoas com deficiência. O Ande, sigla da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, foi criado com objetivo de acolher portadores de deficiência através do esporte. Com essa entidade, os primeiros passos para a popularização do que hoje conhecemos como "esportes paralímpicos" foram dados.

Já as ações do "Joga Salgueiro" e do "Maré Top Team" seguem a mesma base: melhorar a vida das pessoas de comunidades do Rio de Janeiro através - novamente - do esporte. O primeiro é um projeto que une iniciativas privadas e governamentais, com a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Eles incluem diversas modalidades esportivas que abrangem todas as faixas etárias, de vôlei para as crianças a pilates para idosos.

Ainda no esporte, a Maré Top Team conta com a "força" do jiu-jitsu na vida de jovens atletas para dar oportunidades além das apresentadas nas comunidades. Em conversa com o Lance!, Rafael Moreira apresentou também o trabalho feito "nos bastidores" do projeto com as crianças, como acompanhamento com psicólogos e parcerias com escolas.

— A gente tem essa parte da frequência, a gente trabalha diretamente em contato com os diretores das escolas também. Nós temos a parte da psicóloga, a psicóloga que está aqui hoje, ela trabalha também dentro dessas crianças para a gente poder entender o que está acontecendo com elas. Às vezes, não basta somente a luta, precisa ter um trabalho, parte psicológica — disse o coordenador, que completou:

— Temos também a parte de assistência social. Trabalhamos junto com a assistente social da Maré, que está na Maré Top Team para entender essas crianças. A gente consegue trabalhar com toda a saúde humana em cima dessas crianças.

Entre as conquistas desse projeto, destaca-se a recente ida a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para uma competição internacional. O grupo fechou uma parceria com a empresa de investimentos, Mubadala Capital, e levou crianças e adolescentes para disputar o torneio pela academia. Na palestra, Moreira apresentou também um vídeo sobre essa viagem com depoimentos dos atletas, que emocionaram toda a plateia presente.

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expandirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.