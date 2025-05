Mesmo com lesão de Curry, Warriors batem Timberwolves pela NBA

O Golden State Warriors venceu o Minnesota Timberwolves, por 99 a 88, pela primeira partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA nesta terça-feira (6), no Target Center. Os Warriors dominaram a partida e, mesmo com a lesão de Stephen Curry no segundo quarto, conseguiram bom aproveitamento no ataque e aproveitaram os erros dos Timberwolves para vencer fora de casa. Buddy Hield, do time visitante, foi o cestinha do duelo com 24 pontos.

continua após a publicidade

➡️ NBA: torcida dos Warriors vai ao desespero com lesão de Stephen Curry

A segunda partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors será realizada na quinta-feira (8), no Target Center, em Minnesota, às 22h30.

Como foi a partida entre Timberwolves x Warriors?

A partida começou equilibrada, com as equipes trocando cestas. Como sempre faz, os Warriors arriscaram mais do perímetro e tiveram êxito, com o astro Stephen Curry comandando o time. Do outro lado, os Timberwolves, a equipe sofria nas bolas de três, sem acertar nenhuma, mas conseguia aproveitar no garrafão e liderava até o início do segundo quarto por 20 a 18.

continua após a publicidade

No início do segundo quarto, Golden State começou com tudo e marcou 15 pontos seguidos, sendo nove de Green e seis de Curry. Porém, após a sequência positiva, o camisa 30 sentiu uma lesão na coxa e deixou a partida, tendo anotado 13 pontos. Com 33 a 20 no placar, os Warriors não sentiram a perda do principal jogador e seguiram ampliando a vantagem. Com Minnesota zerado na bola de três, os visitantes foram para o intervalo à frente por 44 a 31.

O Golden State Warriors derrotou o Minnesota Timberwolves por 99 a 88 (Foto: Jordan Johnson/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois do intervalo, a boa fase dos Warriors seguiu. Na ausência de Curry, Draymond Green e Buddy Hield cresceram na partida e a vantagem chegou a 20 pontos, 80 a 60. No lado dos Timberwolves, Naz Reid e Donte DiVincenzo mataram as duas primeiras bolas de três da equipe na partida inteira, mas ainda, com muitos erros.

continua após a publicidade

No último quarto, Minnesota acordou de vez e com o apoio da torcida, começou a cortar a desvantagem, com Naz Reid comandando a equipe. Com a vantagem caindo de 20 para nove pontos, 85 a 76, os Warriors voltaram a pontuar e com cinco pontos seguidos, deixaram o placar 90 a 76. Na reta final, os Timberwolves até ensaiaram uma reação, mas Golden State conseguiu controlar o resultado e venceram por 99 a 88.