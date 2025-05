Curry tem lesão inédita na carreira e fica fora por tempo indeterminado; entenda

O armador Stephen Curry não jogará o segundo confronto entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves pelos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Na última terça-feira (6), o camisa 30 sentiu dores na coxa e deixou o duelo com 13 minutos de jogo. De acordo com a nota oficial publicada pela franquia de São Francisco, o atleta será reavalido em uma semana.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Stephen Curry injury update: pic.twitter.com/Pe4cYk7by4 — Warriors PR (@WarriorsPR) May 7, 2025

Após os exames realizados, foi descoberta uma distensão muscular de grau 1 na coxa esquerda do jogador. Essa é a primeira lesão desse tipo em sua carreira e será acompanhada semanalmente pelo clube, mas sem uma previsão para o seu retorno.

No jogo 1, o armador anotou 13 pontos, deu uma assistência e pegou um rebote, em 13 minutos em quadra. Sem sua principal peça, o elenco dos Warriors deverá se reorganizar para manter o mesmo ritmo de jogo para manter a vantagem da série.

NBA: torcida dos Warriors vai ao desespero com lesão de Stephen Curry

Stephen Curry é dúvida para sequência dos playoffs (Foto: David Dow / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Warriors vence Timberwolves mesmo sem Curry

O Golden State Warriors venceu o Minnesota Timberwolves, por 99 a 88, pela primeira partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA nesta terça-feira (6), no Target Center. Os Warriors dominaram a partida e, mesmo com a lesão de Stephen Curry no segundo quarto, conseguiram bom aproveitamento no ataque e aproveitaram os erros dos Timberwolves para vencer fora de casa. Buddy Hield foi o cestinha do duelo com 24 pontos.

O próximo confronto esta marcado para esta quinta-feira (8), no Target Center, em Minnesota, às 22h30.