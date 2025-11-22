Vôlei Renata engata a quarta e vence o Bauru na Superliga Masculina
Equipe de Campinas vinha de vitórias sobre Guarulhos, Cruzeiro e Joinville
Na noite deste sábado (22), para alegria dos 2.500 torcedores presentes ao Ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata derrotou o Sesi Bauru, pela Superliga Masculina. O triunfo foi por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/21 e 25/22, e mantém os donos da casa na terceira colocação, com 17 pontos (três a menos que o líder Cruzeiro). O oposto Bruno Lima foi o destaque do triunfo e eleito o melhor em quadra.
Foi a quarta vitória seguida do time de Campinas no torneio. Antes, a equipe derrotou Guarulhos, Cruzeiro e Joinville.
Nos outros jogos da Superliga Masculina neste sábado, o líder Cruzeiro superou o Suzano, por 3 a 0 (25/16, 25/21 e 25/19), enquanto o Joinville recebeu e venceu o JF Vôlei, por 25/17, 32/30 e 27/25.
Vôlei Renata segue em terceiro
Abaixo, confira como está a classificação da Superliga Masculina de vôlei, com Cruzeiro e Praia Clube à frente do Vôlei Renata:
