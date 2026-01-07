Seleção de ginástica rítmica retorna aos treinamentos; veja calendário 2026

Atual vice-campeã mundial, a seleção brasileira de ginástica rítmica já iniciou os trabalhos para a temporada 2026. Na última segunda-feira (6), atletas e comissão técnica se reapresentaram no Centro de Treinamento de Aracaju, para a realização de testes físicos.

Para este ano, o conjunto brasileiro fez uma "troca de hits" para a nova coreografia. A música "Abracadabra", da cantora Lady Gaga, substituirá o sucesso "Evidências", da dupla Chitãozinho e Xororó, que embalou a série mista do Brasil em 2025.

O compromisso mais importante do ano será o Mundial de Ginástica Rítmica, que será realizado em agosto, em Frankfurt, na Alemanha. A competição marca o início da disputa pelas vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Antes disso, a temporada internacional terá as tradicionais etapas de Copa do Mundo.

A exemplo do que aconteceu com o Mundial de 2025, o Rio de Janeiro voltará a receber uma grande competição da ginástica rítmica em 2026: desta vez, o Brasil será sede do Campeonato Pan-Americano da modalidade. O calendário da temporada ainda não foi oficialmente divulgado pela União Pan-Americana de Ginástica (UPAG), organizadora do evento.

Leoas fizeram história em 2025

A seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto iniciou o ciclo olímpico com força total. Em 2025, a equipe comandada pela técnica Camila Ferezin garantiu duas medalhas inéditas no Mundial da modalidade, disputada em casa, diante da torcida. O quinteto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha faturou a prata no conjunto geral e na final da série mista (três bolas e dois arcos).

Outro momento marcante veio no Pan-Americano de 2025, quando a comissão técnica optou por levar o conjunto B, formado por atletas novatas, para a disputa em Assunção. A estratégia funcionou e confirmou o domínio continental do Brasil no cenário da modalidade, já que a seleção saiu da capital paraguaia com três ouros: no conjunto geral, série simples e série mista.

Conjunto do Brasil durante apresentação de simples no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Veja os principais eventos da ginástica rítmica em 2026

Março

28 a 30 - Copa do Mundo de Sófia (Bulgária)

Abril

10 a 12 - Copa do Mundo de Tashkent (Uzbequistão)

17 a 19 - Copa do Mundo de Baku (Azerbaijão)

Julho

10 a 12 - Copa do Mundo de Milão (Itália)

Agosto

12 a 16 - Mundial de Ginástica Rítmica - Frankfurt (Alemanha)

