Em casa, Sesi Bauru confirma favoritismo sobre Tijuca na Superliga Feminina
Equipe venceu por 3 sets a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta sexta-feira (21), o Sesi Bauru venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0 na Arena Paulo Skaf, em partida válida pela sexta rodada da Superliga Feminina. A equipe visitante, estreante na elite do voleibol nacional, mostrou resistência, mas não foi suficiente. As parciais do confronto foram 25/19, 25/21 e 25/19.
Em cinco sets, Guarulhos supera reação do Monte Carmelo na Superliga Masculina
Mais Esportes
Flamengo vence o aguerrido Maringá e se mantém 100% na Superliga Feminina
Mais Esportes
Osasco domina, vence Barueri por 3 a 0 e mantém liderança invicta na Superliga
Mais Esportes
A maior pontuadora do jogo foi a ponteira Ariele, do Tijuca, com 19 acertos. Porém, a atleta premiada com o Troféu VivaVôlei foi a central Mayany, que marcou 10 pontos de ataque, 5 de bloqueio e 1 de saque. A atuação da meio de rede foi essencial para o triunfo do Sesi Bauru.
Com o resultado positivo, a equipe paulista é a sexta colocada da Superliga. Já o Tijuca amarga a 11ª e penúltima posição da tabela, ainda sem nenhuma vitória conquistada.
➡️ Em cinco sets, Guarulhos supera reação do Monte Carmelo na Superliga Masculina
➡️ Flamengo vence o aguerrido Maringá e se mantém 100% na Superliga Feminina
Como foi o jogo?
O início da partida foi equilibrado, mas o Sesi Bauru desgarrou no 11 a 7. A partir disso, construiu uma vantagem cada vez maior. A equipe chegou a estar vencendo por 23 a 14, viu o Tijuca esboçar uma reação, mas não foi suficiente. Assim, o time da casa ganhou o primeiro set por 25 a 19.
Na segunda parcial, o Sesi Bauru logo abriu 4 a 1. A equipe se distanciava, mas sempre via o Tijuca se aproximar. Com isso, a reta final foi equilibrada, quando o visitante chegou ao empate no 17º ponto. O 20º veio após um bom rally, que terminou com bola para fora do Tijuca. Um ace da Diana levou o Sesi Bauru ao set point, e Mayany, pelo meio, fechou a parcial em 25 a 21, abrindo 2 sets a 0.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
O terceiro set também começou em alto ritmo, aspecto que se tornou marca da partida. O Tijuca chegou a liderar por dois pontos, mas novamente viu o adversário sair na frente, apesar da garra da equipe e de bons ataques da ponteira Ariele. Um sistema de defesa e de bloqueio bem encaixado e finalizações inteligentes levaram o Sesi Bauru a vencer a terceira parcial por 25 a 19. Com isso, a equipe fechou a partida em 3 sets a 0.
Próximos compromissos das equipes
O Sesi Bauru volta à quadra na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília). O duelo é contra o Brasília, na Arena Paulo Skaf. Já o Tijuca enfrenta o Sorocaba na quarta-feira (26), às 18h30 (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube.
Confira a tabela atualizada da Superliga
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias