imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Em cinco sets, Guarulhos supera reação do Monte Carmelo na Superliga Masculina

Time mineiro perdeu os dois primeiros sets

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 20/11/2025
23:14
Guarulhos vence Monte Carmelo na Superliga 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)
Guarulhos vence Monte Carmelo na Superliga 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)
Nesta quinta-feira (20), o Guarulhos visitou o Monte Carmelo, no Ginásio Raul Belém, em partida válida pela sexta rodada da Superliga Masculina. O time foi um visitante amargo, que saiu com a vitória por 3 a 2, após quase deixar o triunfo escapar, vencendo os dois primeiros sets e saindo derrotado nos outros dois seguintes. As parciais foram 18/25, 23/25, 25/23, 25/23 e 15/12.

➡️ Às vésperas do Mundial de Clubes de Vôlei, sede é cercada de incertezas

O maior pontuador da partida foi o oposto Bryan Silva, do Guarulhos, que brilhou ao anotar incríveis 37 pontos. Destes, 33 foram de ataque, 1 de bloqueio e 3 de saque. No entanto, foi o líbero Maique Reis quem foi premiado com o troféu VivaVôlei, após passes e defesas essenciais para a vitória da equipe.

O resultado positivo coloca o Guarulhos na quarta posição da Superliga, com 11 pontos. Já o Monte Carmelo é o oitavo colocado, com seis pontos somados.

Como foi o jogo?

O Guarulhos, mesmo fora de casa, conseguiu exercer domínio no primeiro set e venceu por uma considerável distância, no 25 a 18. Já na segunda parcial, a partida tomou contornos equilibrados, com placares acirrados até o fim. No entanto, foi o Guarulhos, mais eficiente nos ataques, que novamente venceu, por 25 a 23, abrindo 2 sets a 0.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O terceiro set começou com o time paulista na frente, repetindo o alto ritmo com que terminou a parcial anterior. Porém, não foi capaz de segurar a vantagem e viu o Monte Carmelo assumir o placar. A reta final, mais uma vez, foi decidida nos detalhes, e o time da casa ganhou por 25 a 23, em um bonito ponto de bloqueio.

Na quarta parcial, o roteiro foi parecido. O Guarulhos se distanciou no placar no meio do set, mas novamente deixou os adversários se aproximarem. Assim, após saque para fora, o Monte Carmelo levou a partida para o tie break em mais um 25 a 23. No quinto e decisivo set, a equipe paulista conseguiu impor mais controle quando abriu no placar e venceu por 15 a 12, fechando a partida em um dramático 3 sets a 2.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Guarulhos vence Monte Carmelo na Superliga 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)
Guarulhos vence Monte Carmelo na Superliga 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Próximos compromissos pela Superliga

O Monte Carmelo volta à quadra neste domingo (23), em casa, contra o Praia Clube. A partida acontece às 19h30 (de Brasília). Já o Guarulhos, também em casa, joga na próxima terça-feira (25), às 18h30 (de Brasília). O time mede forças com o Goiás.

O outro resultado do dia

Esta quinta-feira (20) reservou apenas mais um jogo válido pela Superliga Masculina. Nele, o Goiás, em casa e de virada, venceu o São José por 3 sets a 1, nas parciais de 18/25, 25/19, 25/21 e 25/18.

