Nesta quinta-feira (20), o Guarulhos visitou o Monte Carmelo, no Ginásio Raul Belém, em partida válida pela sexta rodada da Superliga Masculina. O time foi um visitante amargo, que saiu com a vitória por 3 a 2, após quase deixar o triunfo escapar, vencendo os dois primeiros sets e saindo derrotado nos outros dois seguintes. As parciais foram 18/25, 23/25, 25/23, 25/23 e 15/12.

O maior pontuador da partida foi o oposto Bryan Silva, do Guarulhos, que brilhou ao anotar incríveis 37 pontos. Destes, 33 foram de ataque, 1 de bloqueio e 3 de saque. No entanto, foi o líbero Maique Reis quem foi premiado com o troféu VivaVôlei, após passes e defesas essenciais para a vitória da equipe.

O resultado positivo coloca o Guarulhos na quarta posição da Superliga, com 11 pontos. Já o Monte Carmelo é o oitavo colocado, com seis pontos somados.

Como foi o jogo?

O Guarulhos, mesmo fora de casa, conseguiu exercer domínio no primeiro set e venceu por uma considerável distância, no 25 a 18. Já na segunda parcial, a partida tomou contornos equilibrados, com placares acirrados até o fim. No entanto, foi o Guarulhos, mais eficiente nos ataques, que novamente venceu, por 25 a 23, abrindo 2 sets a 0.

O terceiro set começou com o time paulista na frente, repetindo o alto ritmo com que terminou a parcial anterior. Porém, não foi capaz de segurar a vantagem e viu o Monte Carmelo assumir o placar. A reta final, mais uma vez, foi decidida nos detalhes, e o time da casa ganhou por 25 a 23, em um bonito ponto de bloqueio.

Na quarta parcial, o roteiro foi parecido. O Guarulhos se distanciou no placar no meio do set, mas novamente deixou os adversários se aproximarem. Assim, após saque para fora, o Monte Carmelo levou a partida para o tie break em mais um 25 a 23. No quinto e decisivo set, a equipe paulista conseguiu impor mais controle quando abriu no placar e venceu por 15 a 12, fechando a partida em um dramático 3 sets a 2.

Guarulhos vence Monte Carmelo na Superliga 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Próximos compromissos pela Superliga

O Monte Carmelo volta à quadra neste domingo (23), em casa, contra o Praia Clube. A partida acontece às 19h30 (de Brasília). Já o Guarulhos, também em casa, joga na próxima terça-feira (25), às 18h30 (de Brasília). O time mede forças com o Goiás.

O outro resultado do dia

Esta quinta-feira (20) reservou apenas mais um jogo válido pela Superliga Masculina. Nele, o Goiás, em casa e de virada, venceu o São José por 3 sets a 1, nas parciais de 18/25, 25/19, 25/21 e 25/18.