Osasco x Flamengo na Superliga Feminina: confira horário e onde assistir ao clássico
Os dois times estão invictos na competição
Nesta segunda-feira (24), o Osasco recebe o Sesc RJ Flamengo em clássico que definirá a queda da invencibilidade de um dos dois times na Superliga Feminina. O duelo é válido pela sétima rodada da competição e acontecerá no Ginásio José Liberatti, às 21h (de Brasília). A partida terá transmissão do SporTV 2 e da Volleyball World TV (VBTV).
O Osasco soma 17 pontos e é o atual líder da tabela, com um jogo a mais que o Flamengo. O Rubro Negro figura na terceira posição, com 15 pontos, atrás do Minas, que tem a mesma pontuação da equipe paulista. Os três times estão invictos na competição até aqui. Porém, entre eles, o carioca é o único que não perdeu nenhum set.
Com isso, em caso de vitória direta ou por um set de diferença, o clube ultrapassa o Osasco e pode assumir a ponta, seguindo sem derrotas. A definição depende do resultado do jogo do Minas, que enfrenta o Maringá mais cedo no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília).
'Paradinha' no vôlei? Entenda regra que permite movimento polêmico
✅Ficha técnica
Osasco x Sesc RJ Flamengo - 7ª rodada Superliga
📆 Data e hora: segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Ginásio José Liberatti, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).
Confira os outros jogos do dia
- Minas x Maringá - 18h30
- Fluminense x Barueri - 18h30
