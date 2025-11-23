menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Osasco x Flamengo na Superliga Feminina: confira horário e onde assistir ao clássico

Os dois times estão invictos na competição

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 23/11/2025
12:57
Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
imagem cameraOsasco é líder da Superliga 25/26 (Foto: Thiago Mendes/ TTC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (24), o Osasco recebe o Sesc RJ Flamengo em clássico que definirá a queda da invencibilidade de um dos dois times na Superliga Feminina. O duelo é válido pela sétima rodada da competição e acontecerá no Ginásio José Liberatti, às 21h (de Brasília). A partida terá transmissão do SporTV 2  e da Volleyball World TV (VBTV).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Em casa, Sesi Bauru confirma favoritismo sobre Tijuca na Superliga Feminina

➡️ Flamengo vence o aguerrido Maringá e se mantém 100% na Superliga Feminina

O Osasco soma 17 pontos e é o atual líder da tabela, com um jogo a mais que o Flamengo. O Rubro Negro figura na terceira posição, com 15 pontos, atrás do Minas, que tem a mesma pontuação da equipe paulista. Os três times estão invictos na competição até aqui. Porém, entre eles, o carioca é o único que não perdeu nenhum set.

Com isso, em caso de vitória direta ou por um set de diferença, o clube ultrapassa o Osasco e pode assumir a ponta, seguindo sem derrotas. A definição depende do resultado do jogo do Minas, que enfrenta o Maringá mais cedo no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ 'Paradinha' no vôlei? Entenda regra que permite movimento polêmico

Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

✅Ficha técnica

Osasco x Sesc RJ Flamengo - 7ª rodada Superliga

📆 Data e hora: segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Ginásio José Liberatti, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).

Confira os outros jogos do dia

  • Minas x Maringá - 18h30
  • Fluminense x Barueri - 18h30

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias