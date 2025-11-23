Nesta segunda-feira (24), o Osasco recebe o Sesc RJ Flamengo em clássico que definirá a queda da invencibilidade de um dos dois times na Superliga Feminina. O duelo é válido pela sétima rodada da competição e acontecerá no Ginásio José Liberatti, às 21h (de Brasília). A partida terá transmissão do SporTV 2 e da Volleyball World TV (VBTV).

O Osasco soma 17 pontos e é o atual líder da tabela, com um jogo a mais que o Flamengo. O Rubro Negro figura na terceira posição, com 15 pontos, atrás do Minas, que tem a mesma pontuação da equipe paulista. Os três times estão invictos na competição até aqui. Porém, entre eles, o carioca é o único que não perdeu nenhum set.

Com isso, em caso de vitória direta ou por um set de diferença, o clube ultrapassa o Osasco e pode assumir a ponta, seguindo sem derrotas. A definição depende do resultado do jogo do Minas, que enfrenta o Maringá mais cedo no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília).

Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

✅Ficha técnica

Osasco x Sesc RJ Flamengo - 7ª rodada Superliga

📆 Data e hora: segunda-feira, 24 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Ginásio José Liberatti, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).

