Veteranos sofrem derrotas e promessas dão show. Neste sábado (12), as duplas olímpicas Ana Patrícia e Duda e Arthur e Evandro foram eliminadas da etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia Elite16, em Saquarema. Já as promessas brasileiras, Pedro e Renato e Thâmela e Victoria avançaram para a próxima fase da competição.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ana Patrícia e Duda foram eliminadas e derrotadas pelas alemãs Muller e Tillman nas quartas de finais no tie-break, com as parciais de 16/21, 21/15 e 17/15. A dupla conquistou o ouro em Paris 2024 e colocou o Brasil como o segundo maior campeão na modalidade. No início de abril (6), entretanto, as parceiras perderam a final do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Saquarema.

Os brasileiros mais experientes sofreram a derrota de virada por 2 sets a 1, com as parciais de 19/21, 21/18 e 15/12 e foram eliminados da competição pelos irmãos argentinos Tomas e Nicolas Capogrosso. A dupla Arthur e Evandro é veterana e jogou as Olímpiadas de Paris, em 2024. Na ocasião, os parceiros foram eliminados pela dupla sueca Ahman e Hellvig, aos pés da Torre Eiffel.

continua após a publicidade

Por outro lado, as jogadoras Thâmela e Victoria avançaram para a semifinal da competição, após vencerem dupla austríaca por 2 sets a 0, com as parciais de 21/13 e 21/17. As brasileiras estão surpreendendo e, meses após terem formado dupla, foram ao pódio em três de quatro etapas disputadas pelo Elite 16, com título na de João Pessoa. No início do mês, as parceiras foram campeãs do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Saquarema.

Os novatos do masculino também mostraram força na edição e venceram por 2 a 1, com os placares de 21/19, 12/21 e 15/11. A dupla está junta há quatro meses e se classificou para as quartas de final da Elite16. Pedro tem 21 anos e foi campeão brasileiro sub-21. Renato tem 25 e Foi prata na Copa do Mundo de 2022. Os brasileiros voltam à areia, às 16h, contra os irmãos argentinos que eliminaram Arthur e Evandro.

continua após a publicidade

Vôlei de praia: etapa Elite16 - Saquarema

Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, está cediando a etapa Elite16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia – Beach Pro Tour Elite. O evento começou na última quarta-feira (9) e termina no próximo domingo (13). As partidas acontecem no Campo de Aviação e a programação inclui partidas da fase classificatória, oitavas, quartas de final, semifinais e as finais, tanto no masculino quanto no feminino.

A entrada do evento é gratuita e a transmissão acontece no streaming por assinatura VBTN.

Evandro e Arthur, nos Jogos Olímpicos de Paris. (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

➡️Semifinalistas da Superliga Masculina podem ser decididos neste sábado