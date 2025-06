Lebron James renova com Lakers e recebe aumento no salário

Aos 40 anos, LeBron James renovou seu contrato com o Los Angeles Lakers por mais um ano e receberá US$ 52,6 milhões, cerca de R$ 288 milhões na cotação atual. O astro vai para sua 23ª temporada na NBA e ficará atento às movimentações da franquia nesta offseason para ajudar na escolha de reforços.

— Entendemos a dificuldade de vencer enquanto nos preparamos para o futuro. Queremos avaliar o que é melhor para LeBron nesta fase de sua vida e carreira. Ele quer aproveitar cada temporada que lhe resta, e os Lakers entendem isso, apoiam e querem o melhor para ele — disse o agente Rich Paul à ESPN.

Na temporada 2024/25 da NBA, LeBron James continuou a desafiar a idade com números impressionantes em quadra. O ala jogou 70 jogos pelo Lakers, com médias de 24.4 pontos, 7.8 rebotes e 8.2 assistências por partida. Além disso, registrou um aproveitamento de 51.3% nos arremessos de quadra e 37.6% nas bolas de três pontos.

LeBron também foi selecionado para seu 21º All-Star Game, consolidando seu legado como um dos atletas mais longevos e dominantes da história da liga. Ao lado do filho, Bronny James, o elenco se reforça e se prepara para a próxima temporada.

Títulos de Lebron James na NBA

LeBron James tem quatro anéis de campeão da NBA: 2012 e 2013 com o Miami Heat; 2016 com o Cleveland Cavaliers; e 2020 com o Los Angeles Lakers. O jogadora também foi eleito o MVP das Finais em todas essas conquistas.

Mas não pense que acabou por ai, o ala também foi eleito MVP da temporada regular em 2009, 2010, 2012 e 2013, o troféu da NBA Cup em 2023 e é o maior pontuador da história da história da liga, com mais de 50 mil pontos na carreira.

