NFL confirma ação inédita no Rio de Janeiro durante jogo no Brasil

A aguardada partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, marcada para o dia 5 de setembro na Arena Corinthians, em São Paulo, não será exclusiva para os paulistanos. A NFL também prepara uma grande Watch Party no Rio de Janeiro, prometendo ampliar a festa do futebol americano pelo país.

Em entrevista ao programa CNN Esportes S/A no último domingo (29), Luis Martínez, gerente geral da NFL no Brasil, revelou que essa será a primeira vez que o Rio sediará uma transmissão oficial paralela ao jogo.

- Pela primeira vez vamos ter uma Watch Party grande no Rio, ao mesmo tempo, para que os cariocas também desfrutem do jogo - Revelou Martínez durante a entrevista sobre a transmissão da partida da NFL no Brasil para a capital carioca.

A experiência para os fãs não se limita à exibição da partida. A NFL Race, corrida temática promovida em 2024 com sucesso, está de volta em 2025 com expectativas ainda maiores. A organização espera reunir mais de 12 mil corredores, consolidando o evento como parte do calendário oficial da semana da NFL no Brasil.

- Isso é também para seguir promovendo que toda a semana é uma semana de celebração para a NFL, não somente o jogo - destacou Martínez.

Outras ativações também estão no radar da liga, como ações sociais em comunidades e hospitais, ainda em fase de definição, reforçando o compromisso da NFL com o impacto positivo fora dos estádios.

Além disso, o Flag Football – modalidade sem contato físico que estará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 – continua como uma das grandes apostas da NFL para o público brasileiro. Segundo Martínez, o objetivo é democratizar o esporte.

Na edição de 2024, durante o primeiro jogo da NFL no Brasil, o Campeonato Nacional NFL Flag reuniu jovens atletas no Parque Ceret, em São Paulo. As equipes São Domingos Hornets (MT) e São José Tribais (SP) foram campeãs nas categorias sub-12 e sub-14, respectivamente.

Agora, a expectativa é de que não apenas São Paulo recepcione os fãs da NFL durante a partida da liga no Brasil. Mas também, o Rio de Janeiro consiga realizar uma festa na mesma semana, com quem gosta de futebol americano marcando presença em massa.