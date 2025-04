Semifinalistas da Superliga Masculina podem ser decididos neste sábado

Na rodada deste sábado (12), o Sada Cruzeiro e o Minas Tênis Clube podem se consagrar os primeiros semifinalistas da Superliga Masculina de Vôlei 24/25. Os mineiros venceram a primeira partida das quartas de final e só precisam de uma vitória simples para garantir a classificação. As disputas acontecem em São Paulo, às 18h e 21h (de Brasília).

No último sábado (5), ambas as equipes venceram com a parcial de 3 sets a 0 e são as favoritas para a segunda partida das quartas. No Ginásio do Riacho, em Contagem–MG, a Raposa superou o Guarulhos. Já na Arena UniBH, na capital mineira, o Minas aproveitou o mando de quadra e derrotou o Suzano.

Ambos os times só precisam de uma vitória simples, mas, caso percam, será disputado um terceiro jogo para consagrar o semifinalista. Neste sábado (12), Cruzeiro entra em quadra às 18h (de Brasília) e o Minas encara o duelo às 21h (de Brasília), ambos os jogos terão transmissão no Sportv 2.

✅ FICHA TÉCNICA

VÔLEI GUARULHOS X SADA CRUZEIRO

JOGO 2 - QUARTAS DE FINAL - SUPERLIGA MASCULINA

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos;

📺 Onde assistir: Sportv 2 (Canal fechado).

✅ FICHA TÉCNICA

SUZANO VÔLEI X MINAS

JOGO 2 - QUARTAS DE FINAL - SUPERLIGA MASCULINA

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Suzano, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Sportv 2 (Canal fechado).

🏐 Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos; Relembre Superliga Masculina

O Cruzeiro começou bem o primeiro set, com bom desempenho de Rodriguinho no saque, abrindo 3 a 0. Porém, o Guarulhos se recuperou após um tempo pedido por Nery Tambeiro e equilibrou as ações. A parcial seguiu disputada ponto a ponto até o fim do placar, mas o time mineiro mostrou mais calma nos momentos decisivos e fechou o set em 29 a 27.

No segundo set, o equilíbrio continuou marcando o duelo. O Guarulhos chegou a abrir três pontos de vantagem, mas o Cruzeiro reagiu com um bloqueio de Lucão e virou para 11 a 9. O time paulista não conseguiu segurar a reação cruzeirense, que fechou em 25 a 21.

Com a vantagem de 2 a 0, o Cruzeiro começou forte o terceiro set, abrindo 8 a 4 com destaque para Lucão, que mostrou qualidade tanto no bloqueio quanto no ataque. O Guarulhos reagiu com as mudanças e empatou em 14 a 14. O Guarulhos virou para 18 a 17, mas o time mineiro reassumiu o controle e encerrou o jogo em 25 a 22, fechando a partida em 3 a 0.

🏐 Minas 3x0 Suzano; Relembre Superliga Masculina

O primeiro set foi equilibrado, com ambas as equipes trocando pontos e sem ninguém disparar no placar. Este cenário ficou assim até a metade da parcial, quando o Minas abriu três na liderança após dois erros seguidos do Suzano no ataque. No decorrer do set, o time paulista foi se recuperando aos poucos até empatar por 19 a 19 e o jogo seguiu equilibrado, com pontos trocados. Após diversas troca de pontos, a equipe mineira venceu finalmente a primeira parcial por 37 a 35, após oito "set points".

Diferente da primeira parcial, o segundo set foi de controle total do Minas. A equipe da casa abriu 10 a 5 rapidamente, explorando bem os bloqueios e com a defesa se mostrando presente. Com o Suzano já de olho na terceira parcial, o Minas fechou a segunda com tranquilidade, por 25 a 15.

O terceiro set foi equilibrado, com o trocas de pontos assim como foi a primeira parcial. Porém, quando o placar estava 11 a 11, o Minas dominou a partida. Em poucos ataques, principalmente por Paulo, maior pontuador da partida com 21 pontos, os mineiros abriram 20 a 13 e rapidamente liquidaram o jogo por 3 sets a 0, com o terceiro set sendo 25 a 17.

➡️Cruzeiro e Minas saem na frente nas quartas de final da Superliga Masculina