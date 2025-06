Lewis Hamilton praticamente jogou a toalha para a temporada 2025 após o GP da Áustria de Fórmula 1. Em coletiva, o britânico afirmou que acredita que a McLaren não vai ser alcançada neste campeonato e que a Ferrari, apesar do progresso neste domingo (29) no Red Bull Ring, precisa focar no desenvolvimento para a F1 2026.

A Ferrari levou novidades para o GP da Áustria do último fim de semana, o que ajudou a equipe italiana a se isolar como segunda força em Spielberg. Apesar de não acompanhar o ritmo da McLaren, que fez dobradinha com Lando Norris e Oscar Piastri, Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em terceiro e quarto, respectivamente, sem qualquer ameaça.

Algum progresso já em 2025

Perguntado se poderia extrair algo mágico em Silverstone, etapa marcada para este fim de semana, Hamilton não titubeou na resposta: “Duvido”. Então, o heptacampeão mundial pediu que a Ferrari concentrasse todas as forças na temporada 2026, quando entrará em vigor um novo regulamento de carro e motor.

— Comparado à McLaren, não acho que alguém vá alcançá-los — mas nunca diga nunca. Esperamos que nossa próxima atualização funcione como esperamos, talvez isso nos aproxime um pouco, mas neste fim de semana, não ficamos mais de um minuto atrás — e isso já é ótimo — falou Hamilton.

— O foco em termos de desenvolvimento deve estar totalmente voltado para o carro do ano que vem. Tenho certeza de que todos os times já estão fazendo isso. Então estamos focados em 2026. O pessoal vai desenvolver o novo motor e precisamos garantir que quem acertar a filosofia certa para o ano que vem — suspensão, tudo — vai sair na frente — continuou.

Entretanto, Hamilton ainda quer continuar com algum tipo de progresso para 2025. Depois de admitir que precisa melhorar o ritmo de corrida, o número 44 quer avançar em alguns pontos.

— Estou tentando trabalhar com os engenheiros para corrigir alguns problemas deste carro. Tem algumas coisas que realmente precisam ser resolvidas — encerrou.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana que vem, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.