Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 13:54 • Paris (FRA)

Evandro e Arthur perderam para a dupla sueca Ahman e Hellvig nas Olimpíadas, aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França, nesta terça-feira (6). Foi o fim do sonho brasileiro no vôlei de praia masculino nesta edição dos Jogos.

COMO FOI A PARTIDA?

O início da partida foi um jogo bem difícil, já que os adversários começaram a todo o vapor e os brasileiros não conseguiram acompanhar o ritmo. O primeiro set como um todo foi marcado pelo desencontro de Evandro/Arthur. A dupla brasileira correu atrás do prejuízo, no entanto os suecos trabalharam bem o ataque e bloqueio. De acordo com esses fatores, Ahman/Hellvig venceu a primeira parcial por 21 a 17.

Os suecos começaram o segundo set pontuando após erro de ataque de Evandro, e seguiram em sequência de pontos, chegando a abrir diferença de quatro pontos. Os brasileiros diminuíram a vantagem, mas os europeus continuaram liderando o placar. A partida seguiu com Ahman/Hellvig na liderança e os escandinavos fecharam o set por 21 a 16. Fim de jogo: 2 sets a 0.

Evandro/Arthur era a única dupla brasileira viva no mata-mata após a queda de André/George na fase anterior. Com a derrota desta terça-feira, o Brasil ficará sem medalha no vôlei de praia masculino pela segunda edição seguida de Jogos. Em 2016, Bruno Schimidt e Alison conquistaram o ouro na modalidade.