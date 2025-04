Vôlei: Time de Gabi Guimarães encara antigo rival pelo título italiano; veja o retrospecto

O Conegliano, liderado por Gabi Guimarães, venceu o Novara na última quarta-feira (9) por 3 sets a 1 e avançou para a final do campeonato italiano. Agora, a equipe enfrenta o Vero Volley Milano, que terminou em segundo lugar na tabela durante a temporada regular, mas perde para o time da brasileira no retrospecto do confronto.

As equipes já se enfrentaram 16 vezes, com 13 vitórias do Conegliano contra apenas três do Milano. O time de Gabi vive uma fase quase perfeita, tendo conquistado títulos em seis das últimas sete temporadas, e é o terceiro maior vencedor do campeonato, com sete troféus.

Números de Gabi Guimarães na semifinal

Gabi Guimarães anotou 16 pontos no jogo quatro da semifinal contra o Novara, sendo 15 de ataque e um de saque. Além disso, ela fez dez recepções certas.

A maior pontuadora da partida foi Tolok, ponteira russa do time adversário, com 34 pontos, seguida pela chinesa Zhu T, com 17.

Gabi Guimarães em jogo pelo Conegliano. (Foto: M. Gregolin / reprodução)

Finais do Italiano de Vôlei Feminino

🏐 JOGO 1: 16 de abril - Conegliano x Milano

🏐 JOGO 2: 19 de abril - Milano x Conegliano

🏐 JOGO 3: 22 de abril - Conegliano x Milano

Além do Conegliano, Gabi Guimarães está na seleção

No Mundial de Vôlei, a Gabi Guimarães defenderá a Seleção Brasileira, que estreia contra a Grécia no dia 22 de agosto, pela fase de grupos. A jogadora foi eleita a segunda melhor do mundo pela Federação Internacional de Voleibol em 2024 e venceu o Mundial de Clubes com o Conegliano, além de conquistar a medalha de bronze olímpica com a Seleção Brasileira.