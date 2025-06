Seleção sub-23 vai representar o Brasil na Copa América feminina de vôlei

A Seleção Brasileira sub-23 feminina de voleibol representará o Brasil na Copa América, que acontece em Betim (MG), de 2 a 6 de julho. A equipe comandada pelo técnico Marcos Miranda, o Marcão, fará sua primeira partida contra a Venezuela nesta quarta-feira (2), às 20h. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2. ➡️Clique para assistir no Sportv

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definiu uma delegação com 14 atletas para a competição, que ocorre após o título conquistado pela equipe masculina de novos no mesmo torneio. O evento servirá como preparação para os Jogos Pan-Americanos Junior.

Após enfrentar a Venezuela, o Brasil jogará contra o Peru na quinta-feira (3), às 20h. No sábado (5), a equipe brasileira enfrentará o Chile, e encerrará sua participação no domingo (6), contra a Argentina.

Os treinamentos da seleção foram realizados no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Saquarema Enel Brasil, onde as jogadoras trabalharam no entrosamento e ajustes técnicos para a competição.

— A Copa América é uma competição importante e que vem em um momento muito bom. Vai servir como uma preparação para os Jogos Pan-Americanos Junior, vamos poder dar rodagem para as atletas. É muito importante que elas tenham essa experiência de jogos internacionais, visando o desenvolvimento e, quem sabe, futuramente, poderem atender a seleção adulta. Teremos adversários tradicionais e que vêm evoluindo bastante dentro do contexto mundial do voleibol, como Venezuela, Peru e Argentina — disse o técnico Marcão.

O grupo brasileiro conta com as levantadoras Maria Clara Carvalhaes e Heloise Soares, as opostas Gabi Carneiro e Jaque Schmitz, as ponteiras Maria Clara Andrade, Camilly Salomé, Ana Rudiger e Stephany, as centrais Adria, Juju, Thays e Livia, além das líberos Lelê e Sophia.

Satisfação em defender a Seleção

A central Juju, capitã da equipe, destacou a satisfação de jogar em seu estado natal.

— É sempre muito gratificante representar a seleção brasileira. Estamos aproveitando o período de treinos para nos conhecermos, fazermos alguns ajustes e nos prepararmos da melhor maneira para os campeonatos da temporada. Estamos bem animadas para a Copa América. Eu, particularmente, por ser mineira e de um lugar próximo a Betim, vou me sentir em casa. Poder ter a família, os amigos e o povo mineiro, que é muito receptivo, torcendo por nós vai ser muito bacana — afirmou.

Para a ponteira Maria Clara Andrade, que atua no voleibol universitário dos Estados Unidos, esta será a primeira experiência com a Seleção Brasileira.

— Essa é a minha primeira convocação para a Seleção, e eu não tenho palavras pra descrever a minha gratidão pela oportunidade de representar o meu país. Tem sido muito produtivo, estou ganhando experiência. Eu nunca joguei uma Superliga, estou no "college", nos Estados Unidos, e as meninas têm essa experiência. Então está sendo muito bacana para mim, estou feliz de fazer parte desse grupo. Participar dessa Copa América vai ser importante para o nosso desenvolvimento, entrosamento e ritmo de jogo. Enfrentar seleções fortes na competição vai nos ajudar muito — declarou.

Veja a tabela de jogos do Brasil na Copa América

Quarta, 2/7 – Brasil x Venezuela, às 20h

Quinta, 3/7 – Brasil x Peru, às 20h

Sábado, 5/7 – Brasil x Chile, às 16h

Domingo, 6/7 – Brasil x Argentina, às 16h