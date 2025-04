O duelo entre Fluminense e Sesi-Bauru, válido pela Superliga de Vôlei Feminino e vencido pelo time paulista por 3 sets a 1, na última quinta-feira (10), chamou atenção por uma presença especial em quadra: a levantadora Pri Heldes. Grávida de cinco meses, a atleta foi uma das principais jogadoras do time carioca durante a partida.

Questionada sobre os riscos de atuar grávida, Pri Heldes explicou que está sendo acompanhada por uma médica e que recebeu liberação para continuar em atividade.

— Estando saudável, o principal é a minha saúde. Assim que descobri a gravidez, fui à médica e estou sendo acompanhada. Ela falou: “Se você estiver bem, saudável, manda bala”. Tem algumas coisas que não posso fazer, mas é mais por precaução, como evitar cair de barriga. No mais, está tudo certo. Como já faço esporte há muito tempo, não é algo que comecei agora, durante a gravidez. Estando saudável, “vambora.” — disse Pri Heldes em entrevista ao “Ge”.

O Fluminense foi eliminado pelo Sesi Bauru na Superliga Feminina (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

Quem é Pri Heldes, jogadora grávida do Fluminense?

Nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, Priscila Heldes é levantadora do Fluminense e uma das jogadoras mais experientes do elenco. Começou nas categorias de base do Mackenzie/Cia do Terno e rapidamente se destacou, sendo convocada para seleções de base do Brasil. Entre suas conquistas, estão o Campeonato Sul-Americano Infantojuvenil de 2008, o Mundial Infantojuvenil de 2009 e o Sul-Americano Juvenil de 2010 — sendo eleita a melhor levantadora em duas dessas competições.

Pri já passou por importantes clubes brasileiros como Vôlei Amil, Brasília Vôlei, Sesi-SP, Osasco/Audax, Itambé/Minas e Gerdau/Minas. Em 2023, retornou ao Fluminense, onde já havia jogado em 2016, e foi nomeada capitã da equipe para a temporada 2023/2024.

Casada com o jogador de basquete Wesley Castro, Pri Heldes anunciou a gravidez do primeiro filho em fevereiro deste ano.

— Falta uma semana para completar seis meses. Está sendo muito especial poder viver esse momento com o meu filho. Agora ele já mexe bastante, é muito gostoso. Vou conversando, brincando. Isso me ajuda a não ficar preocupada, a não deixar de fazer os movimentos durante o jogo. Estou curtindo muito — contou ao “Ge”.