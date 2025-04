As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia ficaram com o vice-campeonato na etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A decisão aconteceu na manhã deste domingo (6) e a dupla foi superada por Thamela e Vic pelo placar de 2 a 0.

Para chegar à decisão, Duda e Ana Patrícia superaram Talita e Taiana nas quartas de final, e venceram Verena e Kyce nas semifinais, disputadas no sábado (5). Já as campeãs Thamela e Vic passaram por Thainara e Talita nas quartas e nas semis enfrentaram Carol Horta e Elize, que ficaram com o terceiro lugar.

A etapa de Saquarema é a segunda do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, mas marcou a estreia de Duda e Ana Patrícia em solo brasileiro na temporada, já que a dupla não jogou a etapa de Navegantes, em Santa Catarina, que aconteceu em fevereiro. Ainda em abril, o circuito segue para Brasília, entre os dias 23 e 27.

No masculino, Arthur e Adrielson foram os campeões (Foto: Divulgação/CBV)

Disputa no masculino

Entre os homens, o título ficou com Arthur e Adrielson, que venceram George e Saymon, campeões da primeira etapa, por 2 a 1. A dupla chegou à decisão após vitória sobre Pedro e Renato na semifinal. O campeão olímpico Alison, ao lado de Igor, ficou com o terceiro lugar.