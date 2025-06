A quarta-feira (4) vai definir mais duas semifinais em Roland Garros, uma no masculino e outra no feminino. De um lado das quartas de final, o italiano número 1 do mundo, Jannik Sinner, que tenta vencer pela primeira vez neste torneio, e do outro o sérvio Novak Djokovic, três vezes campeão do grand Slam de Paris. As partidas terãotransmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O dia na quadra Philippe Chatrier começa às 6h (de Brasília) com as disputas simples femininas, com o duelo entre as estadunidenses Coco Gauff, número 2 do mundo, de 21 anos, e Madison Keys, já veterana de 30 anos. Gauff foi finalista em 2022, e perdeu para Iga Swiatek, que já garantiu vaga nas semifinais, onde enfrenta a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Em seguida, não antes das 7h10, a russa Mirra Andreeva, que tem apenas 18 anos e foi semifinalista no ano passado, enfrenta a francesa Lois Boisson, estreante na competição, que entrou como convidada graças ao título do Open 125 de Saint-Malo.

A emoção da francesa Lois Boisson na vitória contra a compatriota Elsa Jacquemot em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Duelos nas quartas pelo masculino

A disputa simples masculina começa não antes das 8h20 (de Brasília), com Jannik Sinner enfrentando o simpático Alexander Bublik, do Cazaquistão. Ele derrotou Jack Draper, carrasco do brasileirão João Fonseca, nas oitavas de final.

E por volta das 15h15, é a vez de Novak Djokovic enfrentar o alemão Alexander Zverev (3º), atual vice-campeão em Paris.

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

Onde assistir Jannik Sinner x Alexander Bublik

📅 Dia: terça, 4 de junho de 2025;

⏰ Horário: não antes das 8h20 (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra Philippe-Chartrier, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)