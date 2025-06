Alcaraz e Musetti buscam final em Roland Garros; onde assistir e horário

Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti se enfrentam por vaga na final de Roland Garros nesta sexta-feira (6). A semifinal está marcada para às 9h30 (de Brasília). Alcaraz é segundo no ranking da ATP, já Musetti aparece em sétimo. O jogo acontece na quadra Philippe-Chatrier, a principal do torneio, e tem transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+

No histórico do confronto entre os dois, Alcaraz venceu cinco das seis partidas, incluindo a edição passada de Roland Garros.

Carlos Alcaraz comemora vitória sobre Tommy Paul em Roland Garros (foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

CARLOS ALCARAZ x LORENZO MUSETTI

ATP Master 1000 de Roma - Carlos Alcaraz (2025)

ATP Master 1000 de Monte-Carlo - Carlos Alcaraz (2025)

ATP Master 1000 de Miami - Carlos Alcaraz (2024)

ATP de Tóquio - Carlos Alcaraz (2023)

Roland Garros - Carlos Alcaraz (2023)

ATP de Hamburgo - Lorenzo Musetti (2023)

Lorenzo Musetti vence Frances Tiafoe nas quartas de final em Roland Garros (foto: Alain JOCARD / AFP)

O outro lado da chave

O vencedor enfrenta quem ganhar a partida entre Jannik Sinner, número um do mundo, e Novak Djokovic, número seis do ranking mundial. Os confrontos das semifinais são inteiramente entre os 10 maiores jogadores do mundo.

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

Onde assistir Carlos Alcaraz x Lorenzo Musetti nas semifinais de Roland Garros

📅 Dia: sexta-feira, 6 de junho de 2025;

⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra Philippe-Chartrier, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)