Pai de Verstappen celebra nova era da Red Bull na F1: 'Felizmente, a calma voltou'
Max estreia a temporada de 2026 no GP da Austrália, no dia 8 de março
O pai de Max Verstappen finalmente parece satisfeito com os rumos da Red Bull na Fórmula 1. Jos Verstappen, que também foi piloto profissional, protagonizou críticas à gestão anterior e elogiou a chegada de Laurent Mekies ao comando da escuderia.
— Estamos muito satisfeitos. A equipe está trabalhando muito bem. Há muitos recém-chegados, muitos rostos novos. A atmosfera interna é excelente. Felizmente, a calma voltou, e isso tem um efeito positivo sobre todo o time — disse Jos à emissora belga RTBF.
O heptacampeão e o antigo chefe da equipe, Christian Horner, não mantinham uma boa relação nos bastidores nos últimos anos. O clima tenso, que chegou a gerar rumores de uma possível saída de Max para equipes rivais, parece ter sido pacificado com a reestruturação do corpo técnico.
Apesar do histórico de declarações polêmicas de Jos, o próprio Horner, ao se despedir do cargo, admitiu que o piloto não teve participação direta em sua saída da Red Bull. Segundo o ex-dirigente, a mudança foi uma decisão estratégica da cúpula da marca austríaca para oxigenar o ambiente e garantir a permanência de seus principais talentos técnicos a longo prazo.
Calendário Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
