Pai de Verstappen celebra nova era da Red Bull na F1: 'Felizmente, a calma voltou'

O pai de Max Verstappen finalmente parece satisfeito com os rumos da Red Bull na Fórmula 1. Jos Verstappen, que também foi piloto profissional, protagonizou críticas à gestão anterior e elogiou a chegada de Laurent Mekies ao comando da escuderia.

continua após a publicidade

— Estamos muito satisfeitos. A equipe está trabalhando muito bem. Há muitos recém-chegados, muitos rostos novos. A atmosfera interna é excelente. Felizmente, a calma voltou, e isso tem um efeito positivo sobre todo o time — disse Jos à emissora belga RTBF.

Max Verstappen, participa de coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O heptacampeão e o antigo chefe da equipe, Christian Horner, não mantinham uma boa relação nos bastidores nos últimos anos. O clima tenso, que chegou a gerar rumores de uma possível saída de Max para equipes rivais, parece ter sido pacificado com a reestruturação do corpo técnico.

continua após a publicidade

Apesar do histórico de declarações polêmicas de Jos, o próprio Horner, ao se despedir do cargo, admitiu que o piloto não teve participação direta em sua saída da Red Bull. Segundo o ex-dirigente, a mudança foi uma decisão estratégica da cúpula da marca austríaca para oxigenar o ambiente e garantir a permanência de seus principais talentos técnicos a longo prazo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Calendário Fórmula 1 2026