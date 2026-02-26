menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Pai de Verstappen celebra nova era da Red Bull na F1: 'Felizmente, a calma voltou'

Max estreia a temporada de 2026 no GP da Austrália, no dia 8 de março

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 26/02/2026
12:01
Max Verstappen, caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
imagem cameraMax Verstappen, caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O pai de Max Verstappen finalmente parece satisfeito com os rumos da Red Bull na Fórmula 1. Jos Verstappen, que também foi piloto profissional, protagonizou críticas à gestão anterior e elogiou a chegada de Laurent Mekies ao comando da escuderia.

— Estamos muito satisfeitos. A equipe está trabalhando muito bem. Há muitos recém-chegados, muitos rostos novos. A atmosfera interna é excelente. Felizmente, a calma voltou, e isso tem um efeito positivo sobre todo o time — disse Jos à emissora belga RTBF.

Max Verstappen, participa de coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Max Verstappen, participa de coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O heptacampeão e o antigo chefe da equipe, Christian Horner, não mantinham uma boa relação nos bastidores nos últimos anos. O clima tenso, que chegou a gerar rumores de uma possível saída de Max para equipes rivais, parece ter sido pacificado com a reestruturação do corpo técnico.

Apesar do histórico de declarações polêmicas de Jos, o próprio Horner, ao se despedir do cargo, admitiu que o piloto não teve participação direta em sua saída da Red Bull. Segundo o ex-dirigente, a mudança foi uma decisão estratégica da cúpula da marca austríaca para oxigenar o ambiente e garantir a permanência de seus principais talentos técnicos a longo prazo.

Calendário Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

