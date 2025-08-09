Calderano pode cair de posição no ranking mundial após WTT do Japão

Hugo Calderano não irá disputar o WTT de Yokohama, no Japão, e pode ser ultrapassado no ranking mundial. Caso o japonês Tomakazu Harimoto, atual número 4 do mundo, chegue na semifinal, ele acumulará a pontuação necessária para passar o brasileiro.

O WTT de Yokohama acontece neste final de semana, no Japão, e não terá nenhum brasileiro na disputa. Calderano optou por não participar do torneio para evitar desgaste físico. Mesmo longe, os efeitos do torneio podem ser importantíssimos para Hugo.

Atualmente, Calderano é o número 3 do mundo, com 5.525 pontos. Harimoto, na quarta colocação, acumula 5.280 pontos. Caso chegue na semifinal de Yokahoma, o japonês receberá 350 pontos, o suficiente para superar o brasileiro no ranking mundial.

Caso chegue na semi, Harimoto irá garantir 700 pontos e, se vencer, 1.000. Com isso, chegará a 3º colocação, com vantagem de 700 pontos para o brasileiro.

O japonês venceu as partidas classificatórias e se qualificou para as quartas de final, neste sábado (9). A partida dos play-offs acontece no próximo domingo (10), às 17h30 (de Brasília), no Japão.

Por que Calderano não irá participar do WTT do Yokahoma?

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano está fora do WTT Champions 2025, que ocorrerá em Yokohama, Japão. A confirmação foi dada por ele ao Olympics.com, enquanto treinava em Foz do Iguaçu para o WTT Star Contender. O atleta brasileiro esclareceu o motivo da ausência:

— Eu decidi cancelar minha ida a Yokohama assim que as inscrições foram liberadas, então de fato não vou competir lá — declarou o brasileiro.

O tempo entre as competições é o fator principal para ausência de Hugo. O WTT de Foz se encerrou no último domingo (3) e o de Yokohama começou na última nesta quinta-feira (7). A viagem do Brasil ao Japão, que dura em média 30 horas, torna a participação inviável.

— Eu considerei essencial ter esse período de descanso e evitar um deslocamento tão extenso. Não é uma tarefa simples encarar uma jornada de 30 a 40 horas para logo em seguida competir — completou o mesatenista.

Hugo Calderano foi campeão do simples no WTT Contender em Buenos Aires e no WTT Contender de Foz do Iguaçu. Já nas duplas mistas, Hugo foi campeão com Bruna Takahashi na capital argentina e em Foz caíram nas quartas de final.