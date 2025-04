Hugo Calderano venceu o japonês número 3 do mundo Tomokazu Harimoto por 4 a 1 — parciais de 8/11, 11/8, 11/8, 11/8 e 12/10 — nesta sexta-feira (18), e avançou para a semifinal da Copa do Mundo do Tênis de Mesa. Com o resultado, Calderano tornou-se o primeiro brasileiro a alcançar essa fase na competição.

O brasileiro demonstrou resiliência ao virar o jogo após perder o primeiro set. Nos três sets seguintes, manteve a consistência e aproveitou os erros do adversário para construir a vantagem. No quinto set, mesmo enfrentando desvantagem de 10 a 7, Calderano reagiu e fechou em 12 a 10, selando a vitória.

Como foi a partida?

Hugo Calderano em ação (Foto: Divulgação/WTT)

O jogo foi pegado desde o início, com Harimoto gritando em praticamente todos os pontos. No primeiro set, o japonês conseguiu abrir vantagem na metade final e venceu por 11 a 8, mesmo com Hugo tentando reagir no fim.

No segundo, Calderano começou bem e abriu 8 a 4. Quando Harimoto encostou, o brasileiro pediu tempo — e deu certo. Empatou o duelo vencendo por 11 a 8. A terceira parcial foi bem disputada, com Hugo virando depois de um tempo técnico do adversário e fechando novamente em 11 a 8.

O quarto set teve o mesmo roteiro: equilíbrio no início e vitória do brasileiro por 11 a 8 no fim. No quinto e último set, Harimoto chegou a ter dois set points, mas Calderano salvou os dois, virou e fechou a partida com um 12 a 10 — garantindo a vaga na semifinal da Copa do Mundo.

Próximo adversário de Hugo Calderano

Na semifinal, Calderano enfrentará o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo, em busca de uma vaga inédita na final. Além disso, é o único atleta não chinês entre os quatro semifinalistas, destacando-se em um cenário dominado por jogadores asiáticos.