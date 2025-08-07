Por que Hugo Calderano não vai disputar o WTT do Japão? Entenda

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano está fora do WTT Champions 2025, que ocorrerá em Yokohama, Japão. A confirmação foi dada por ele ao Olympics.com, enquanto treinava em Foz do Iguaçu para o WTT Star Contender. O atleta brasileiro esclareceu o porquê da ausência:

Hugo Calderano é campeão do WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação/ WTT)

— Não, eu decidi cancelar minha ida a Yokohama assim que as inscrições foram liberadas, então de fato não vou competir lá — declarou o brasileiro. O tempo entre as competições é o fator principal: o torneio em Foz se encerrou no último domingo (3) e o de Yokohama já começa nesta quinta-feira (7 de agosto). A viagem do Brasil ao Japão, que dura em média 30 horas, torna a participação inviável. — Eu considerei essencial ter esse período de descanso e evitar um deslocamento tão extenso. Não é uma tarefa simples encarar uma jornada de 30 a 40 horas para logo em seguida competir — completou o mesatenista.

Hugo Calderano foi campeão do simples no WTT Contender em Buenos Aires e no WTT Contender de Foz do Iguaçu. Já nas duplas mistas, Hugo foi campeão com Bruna Takahashi na capital argentina e em Foz caíram nas quartas de final.

Hugo Calderano fatura alta premiação após título do WTT em Foz do Iguaçu

Pela terceira vez em sequência, Hugo Calderano chegou na final e venceu uma edição do WTT Star Contender. No último domingo (3), o brasileiro triunfou "em casa" na etapa Foz do Iguaçu, quando bateu o alemão Benedikt Duda por 4 sets a 3 em um confronto dramático. Além da taça, o atleta teve outras duas conquistas importantes. A primeira foi por quebrar a marca de ser o primeiro não asiático a ganhar três etapas seguidas da competição. A segunda foi a alta premiação paga o vencedor do torneio.

Neste ano, o WTT de Foz do Iguaçu teve uma premiação total de US$ 300 mil, cerca de R$ 1,6 milhão, maior valor da história distribuído como bônus financeiro entre os atletas. Somando as quatro fases anteriores jogadas (2ª fase eliminatória, oitavas, quartas e semis), Hugo Calderano havia conquistado US$ 10, ou pouco mais de R$ 55 mil na cotação atualizada. Entretanto, a vitória na decisão pagou um valor maior que todas as rodadas somadas.

Apenas pela vitória em cima de Benedikt Duda, Hugo Calderano ganhou US$ 17 mil, cerca de R$ 94 mil. Ou seja, somando as cinco partidas vencidas ao longo do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, o mesa-tenista brasileiro levou US$ 27 mil, o que corresponde a R$ 149,2 mil.

O valor é bem superior ao que foi pago nas etapas de Buenos Aires, na Argentina, que foi de "apenas" US$ 8,77 mil, ou R$ 48,4 mil. Na etapa anterior, em Liubliana, capital da Eslovênio, a premiação foi a mesma do que foi desembolsado na edição brasileira do circuito mundial.